EIA: Impor dan Ekspor Minyak AS Melonjak

Houston: Administrasi Informasi Energi atau Energy Information Administration (EIA) melaporkan impor dan ekspor minyak mentah Amerika Serikat (AS) meningkat selama pekan yang berakhir 29 Januari. Sejauh ini, AS terus berupaya menjadi produsen minyak besar dunia."Impor minyak mentah AS rata-rata 6,5 juta barel per hari minggu lalu atau naik sekitar 1,4 juta barel per hari dari minggu sebelumnya. Sementara ekspor minyak mentah rata-rata sekitar 3,5 juta barel per hari atau naik sekitar 128 ribu barel per hari dari minggu sebelumnya," menurut Laporan Status Minyak Mingguan, dilansir dari Xinhua, Jumat, 5 Februari 2021.Selama empat minggu terakhir, impor minyak mentah rata-rata sekitar 6,0 juta barel per hari atau turun sekitar 601 ribu barel per hari secara tahun ke tahun. Sementara ekspor minyak mentah rata-rata sekitar 3,0 juta barel per hari atau turun sekitar 429 ribu barel per hari secara tahun ke tahun.Amerika Serikat telah menjadi produsen minyak penting dunia dalam beberapa tahun terakhir dengan bantuan pertumbuhan produksi minyak serpihnya. Sedangkan Tiongkok merupakan salah satu importir minyak terbesar.Sementara itu, EIA menambahkan, input kilang minyak mentah AS menurun selama pekan yang berakhir 29 Januari. Input kilang minyak mentah AS rata-rata 14,6 juta barel per hari pada minggu lalu, atau turun 80 ribu barel per hari dari rata-rata minggu sebelumnya. Kilang beroperasi pada 82,3 persen dari kapasitas operasinya minggu lalu.Produksi bensin menurun minggu lalu dengan rata-rata 8,4 juta barel per hari. Produksi bahan bakar distilat meningkat minggu lalu dengan rata-rata 4,6 juta barel per hari. Total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir rata-rata 19,4 juta barel per hari atau turun 4,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.Selama empat pekan terakhir, produk bensin rata-rata dipasok 7,8 juta barel per hari atau turun 10,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Produk bahan bakar distilat memasok rata-rata 4,0 juta barel per hari selama empat minggu terakhir atau naik 1,5 persen dari periode yang sama tahun lalu.(ABD)