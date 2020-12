Dolar AS Tergelincir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena pelaku pasar terus menilai kemungkinan stimulus fiskal AS yang lebih besar. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,36 persen menjadi 89,6700.Mengutip Xinhua, Kamis, 31 Desember 2020, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2290 dari USD1,2252 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3611 dari USD1,3497 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7677 dari USD0,7610.Sedangkan dolar AS dibeli 103,25 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 103,52 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8820 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8845 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2763 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2811 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), didukung oleh keuntungan yang solid di sektor energi. Namun, lonjakan kasus infeksi covid-19 masih membayang-bayangi gerak bursa Wall Street.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 73,89 poin atau 0,24 persen menjadi 30.409,56. Sedangkan S&P 500 naik 5,00 poin atau 0,13 persen menjadi 3.732,04. Indeks Komposit Nasdaq naik 19,78 poin atau 0,15 persen menjadi 12.870,00.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi dan material masing-masing naik 1,6 persen dan 1,34 persen, melampaui sisanya. Sektor jasa komunikasi tergelincir 0,74 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi dengan semua 10 saham teratas menurut bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Wall Street terus menilai kemungkinan stimulus fiskal AS yang lebih besar.Menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 19,6 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan sekitar 341 ribu kematian terkait pada Rabu sore.(ABD)