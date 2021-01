Bos Fed Belum Berencana Naikkan Suku Bunga dalam Waktu Dekat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan suku bunga rendah di masa mendatang di tengah harapan ekonomi Amerika Serikat (AS) bisa pulih lebih cepat. Artinya, suku bunga acuan belum akan naik dalam waktu dekat guna menopang perekonomian."Ketika saatnya tiba untuk menaikkan suku bunga, kami pasti akan melakukannya," kata Powell, dalam sesi tanya jawab, dilansir dari CNBC International, Jumat, 15 Januari 2021.Selama diskusi berlangsung, Powell berbicara tentang bagaimana the Fed menangani tantangan yang dibawa oleh pandemi covid-19 serta ekspektasinya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sejauh ini, Fed berupaya menjaga agar pelemahan ekonomi akibat covid-19 tidak kian dalam.Dalam pernyataan kebijakan terbarunya, yang dikeluarkan pada Desember 2020, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengatakan akan menjaga kebijakan akomodatif sampai melihat kemajuan substansial lebih lanjut dalam hal mencapai sasaran data pekerjaan dan tingkat inflasi.Mengenai mandat ketenagakerjaan, Powell menekankan pendekatan baru the Fed terhadap inflasi di mana Powell tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga akan tetap rendah meski tingkat pengangguran turun di bawah level yang secara historis akan dianggap sebagai tanda peringatan adanya tekanan harga di masa depan."Itu tidak akan menjadi alasan untuk menaikkan suku bunga, kecuali kita mulai melihat inflasi atau ketidakseimbangan lain yang akan mengancam pencapaian mandat kita," ucapnya.Salah satu ketidakseimbangan tersebut adalah inflasi. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pejabat Fed telah memperingatkan bahwa inflasi bisa naik lebih cepat dari yang diperkirakan bank sentral AS dan mungkin memaksa penghapusan beberapa akomodasi kebijakan lebih cepat dari perkiraan anggota komite.Suku bunga pinjaman jangka pendek acuan the Fed hampir nol persen dengan Fed terus membeli obligasi setidaknya USD120 miliar setiap bulan. Sedangkan inflasi inti berada di sekitar 1,4 persen atau jauh di bawah target Fed yang dipatok sebesar dua persen."Jika inflasi akan naik dengan cara yang tidak diinginkan, kami memiliki alat untuk itu, dan kami akan menggunakannya," katanya.Powell mencatat meskipun ekonomi AS menghadapi tantangan yang kuat dan jalan masih panjang hingga pasar tenaga kerja pulih, tetap ada alasan untuk optimisis. "Kami berada di tempat yang bagus pada Februari 2020, dan kami pikir kami bisa kembali ke sana, menurut saya, jauh lebih cepat dari yang kami takuti," ucapnya.Powell berbicara pada hari yang sama ketika Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan adanya kenaikan tertinggi dalam klaim pengangguran sejak Agustus. Terlepas dari tantangan tersebut, Powell mengatakan, ekonomi menghadapi masa depan yang cerah."Setiap ekonomi (di negara lain), dan tentunya ekonomi kita, menghadapi banyak tantangan jangka panjang. Tapi menurut saya tidak ada ketidakseimbangan yang mengancam ekspansi yang sedang berlangsung," pungkasnya.(ABD)