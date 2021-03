Rilis Data Pekerjaan Cerah, Dolar AS Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pelaku pasar mencermati rilis data pekerjaan Amerika Serikat (AS) di Februari. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,39 persen pada 91,9835.Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Maret 2021, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1912 dari USD1,1966 pada sesi sebelumnya. Poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3840 dari USD1,3889 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7689 dibandingkan dengan USD0,7728.Kemudian dolar AS dibeli 108,33 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 107,90 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9308 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9293 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2664 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2659 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), didorong oleh laporan ketenagakerjaan yang lebih kuat dari perkiraan. Pemerintah AS terus berupaya memacu agar lapangan pekerjaan memiliki kekuatan penuh guna mengakselerasi pertumbuhan.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 572,16 poin atau 1,85 persen menjadi 31.496,30. S&P 500 naik 73,47 poin atau 1,95 persen menjadi 3.841,94. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 196,68 poin atau 1,55 persen menjadi 12.920,15.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan energi naik 3,87 persen, memimpin kenaikan. Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Departemen Tenaga Kerja melaporkan pengusaha AS menambahkan 379 ribu pekerjaan pada Februari, dengan tingkat pengangguran sedikit berubah pada 6,2 persen. Peningkatan pekerjaan baru melampaui ekspektasi Wall Street. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan 210 ribu pekerjaan baru.Data pekerjaan AS meningkatkan harapan seputar pemulihan ekonomi yang cepat didorong oleh stimulus fiskal besar-besaran dan dorongan vaksinasi. Data ekonomi yang kuat mengangkat imbal hasil pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan ke level tertinggi sejak Februari 2020, sementara dolar juga melonjak.Ketua Federal Reserve (Fed) AS Jerome Powell mengulangi janjinya untuk menjaga kredit tetap longgar dan mengalir sampai warga Amerika kembali bekerja. Pernyataan Powell mengecewakan investor emas yang mengharapkan dia untuk bertindak atas lonjakan baru-baru ini dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun.(ABD)