Aksi Jual Saham Teknologi Marak, Wall Street Ambruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), di tengah aksi jual di saham-saham teknologi. Kondisi itu juga terjadi di tengah lonjakan kembali imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor jangka panjang.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Maret 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 121,43 poin atau 0,39 persen menjadi 31.270,09. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 50,57 poin atau 1,31 persen menjadi 3.819,72. Kemudian indeks Komposit Nasdaq merosot 361,04 poin atau 2,70 persen menjadi 12.997,75.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna merah, dengan sektor teknologi turun sebanyak 2,49 persen, memimpin kinerja terburuk. Sedangkan sektor energi menguat sebanyak 1,43 persen, grup dengan kinerja terbaik.Kenaikan pesat dalam imbal hasil obligasi membuat investor ketakutan, yang bergegas membuang aset berisiko, terutama saham teknologi tinggi. Imbal hasil pada obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun menguat naik menjadi 1,48 persen pada Rabu sore waktu setempat, dari 1,41 persen di sesi sebelumnya. Imbal hasil dari obligasi AS 30 tahun juga naik.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas menurut bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Di sisi data, Institute for Supply Management melaporkan, Indeks Manajer Pembelian (PMI) layanan AS turun menjadi 55,3 persen pada Februari dari 58,7 persen pada Januari. Pembacaan Februari kurang dari perkiraan analis. Angka di atas 50 persen menunjukkan bahwa bisnis berkembang.Sementara itu, DPR Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan virus korona senilai USD1,9 triliun atau setara Rp26.822 triliun (kurs Rp14.117) yang diusulkan Pemerintahan Joe Biden. Usai disahkan, DPR AS mengirimkan proposal tersebut ke Senat AS dengan Demokrat bergegas untuk menyetujui lebih banyak bantuan sebelum program pengangguran berakhir.Upaya itu adalah inisiatif legislatif besar pertama untuk Presiden AS Joe Biden. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dan memacu pemulihan ekonomi AS usai terhantam keras oleh pandemi covid-19. Terlepas dari semua, sejauh ini upaya pemulihan ekonomi AS mulai terlihat.Adapun Senator akan mulai mempertimbangkan rencana bantuan pandemi minggu depan. Sementara anggota parlemen akan menawarkan amandemen, dan majelis kemungkinan akan mengesahkan versi RUU yang berbeda. Ini berarti DPR AS harus mengesahkan rencana Senat atau kamar harus menyusun proposal akhir dalam komite konferensi.Demokrat, yang memegang mayoritas di DPR dan Senat, memilih untuk menyetujui undang-undang paket bantuan tambahan USD1,9 triliun melalui rekonsiliasi anggaran daripada menyelesaikan paket bantuan yang lebih kecil dengan Partai Republik. Proses ini memungkinkan sebuah RUU disahkan dengan mayoritas sederhana di Senat.(ABD)