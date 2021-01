Kekhawatiran Covid-19 Gelincirkan Harga Minyak Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

London: Harga minyak dunia tergelincir pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), ketika dolar lebih kuat. Kekhawatiran atas melonjaknya kasus covid-19 di seluruh dunia dan lambannya vaksinasi terhadap virus korona memberikan tekanan terhadap pasar minyak.Mengutip Antara, Selasa, 19 Januari 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret melemah 35 sen atau 0,64 persen menjadi USD54,75 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 21 sen atau 0,40 persen menjadi USD52,15 per barel."Ketakutan ekonomi yang disebabkan oleh covid-19, dolar AS yang lebih kuat, dan sentimen investor yang lebih pesimistis semuanya memainkan peran mereka dalam fakta bahwa Brent diperdagangkan sekitar USD3 lebih rendah dari Rabu lalu, 13 Januari," kata Analis Commerzbank, Eugen Weinberg.Kontrak acuan minyak telah menguat dalam beberapa minggu terakhir, didukung oleh peluncuran vaksin covid-19 dan penurunan mengejutkan dalam produksi oleh Arab Saudi. Tetapi lambannya vaksinasi telah menimbulkan keraguan tentang seberapa cepat perekonomian dapat pulih.Seorang pejabat Inggris mengatakan peluncuran vaksin Inggris dibatasi oleh proses manufaktur yang 'tidak mulus', dan Pfizer Inc mengatakan mereka mendistribusikan lebih sedikit dosis vaksinnya di Eropa pada Januari daripada yang dikontrak semula."Kampanye vaksinasi, meskipun sedang berlangsung, memperlambat kecepatan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan global pada kuartal pertama dan permintaan minyak akan kembali lambat," kata Kepala Pasar Minyak Rystad Energy Bjornar Tonhaugen.Dolar AS yang menguat untuk hari ketiga berturut-turut pada Senin waktu setempat ke level tertinggi empat minggu, juga membebani harga minyak mentah. Minyak biasanya dihargai dalam dolar, jadi dolar yang lebih kuat membuat minyak mentah lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang lain."Kekhawatiran keamanan menjelang pelantikan Presiden AS minggu ini juga menyeret sentimen investor. Selain virus korona yang mengamuk, ketegangan pelantikan Presiden pekan ini juga bisa menimbulkan keresahan di kalangan investor," kata analis PVM Oil, Tamas Varga.Harga minyak kembali mengalami penurunan setelah data Tiongkok menunjukkan ekonomi importir minyak terbesar dunia itu mempercepat pemulihannya dari pandemi. Namun, harga mendapat dukungan dari penurunan produksi minyak Libya, dengan Perusahaan Minyak Waha mengurangi produksi hingga 200 ribu barel per hari.(ABD)