Emas Dunia Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Chicago: Harga emas dunia kembali menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Emas dunia memperpanjang keuntungan untuk hari kedua berturut-turut, karena dolar Amerika Serikat (USD) tetap di bawah tekanan.Prospek lebih banyak stimulus dari pemerintahan baru Presiden Joe Biden mendukung daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi, namun di sisi lain menurunkan nilai tukar mata uang.Mengutip Antara, Rabu, 20 Januari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD10,3 atau 0,56 persen menjadi USD1.840,20 per ons. Sehari sebelumnya, Senin, 18 Januari, emas berjangka terangkat USD6,90 atau 0,38 persen menjadi USD1.836,80.Harga kontrak emas berjangka anjlok USD21,5 atau 1,16 persen menjadi USD1.829,90 pada Jumat, 15 Januari, setelah turun USD3,5 atau 0,19 persen menjadi USD1.851,40 pada Kamis, 14 Januari, dan bertambah USD10,7 atau 0,58 persen menjadi USD1.854,90 pada Rabu, 13 Januari."Nilai USD harus ditentukan oleh pasar," kata Janet Yellen, calon Menteri Keuangan kabinet Presiden AS terpilih AS Joe Biden, kepada anggota Senat pada sidang pengesahannya.Yellen juga menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan tindakan bantuan dan menggarisbawahi kedalaman krisis ekonomi. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang dapat dihasilkan dari stimulus yang meluas.Indeks dolar tergelincir dari level tertinggi empat minggu di sesi terakhir, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. "Dolar akan didorong oleh kekuatan pasar dan untuk saat ini kekuatan pasar mengarah ke dolar yang lebih rendah," kata Daniel Ghali, ahli strategi komoditas di TD Securities."Selama kami mendapatkan momentum ini (dalam ekuitas) pada aspek positif, itu membuat harga emas diperdagangkan relatif dalam kisaran tertentu. Kemungkinan lebih banyak stimulus sangat positif untuk emas," kata Jeffrey Sica, pendiri Circle Squared Alternative Investments."Anggota-anggota bank sentral global menyadari bahwa meskipun pasar ekuitas berjalan baik, ekonomi yang mendasarinya masih sangat lemah dan langkah-langkah stimulus diperlukan," kata Direktur Penasehat AirGuide Michael Langford.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 45,4 sen atau 1,83 persen menjadi USD25,32 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD2,1 atau 0,19 persen menjadi USD1.092 per ons.(ABD)