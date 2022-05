Inflasi AS Melejit, Harga-harga di Indonesia Bakal Naik?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

: Imbas tingginya inflasi Amerika Serikat (AS) bakal terasa oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Diperkirakan inflasi Negeri Paman Sam tersebut akan naik menjadi 7,8 persen hingga 8,1 persen (yoy) pada April 2022.Direktur Center of Economics and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, meskipun lebih rendah dibandingkan inflasi Maret lalu yang sebesar 8,4 persen, kondisi ini akan turut mengerek inflasi di Indonesia."Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan transisi inflasi di AS terhadap negara berkembang termasuk Indonesia. Apakah dalam tiga bulan ke depan inflasi di Indonesia akan naik signifikan, bisa jadi," ucapnya kepada Medcom.id, Selasa, 10 Mei 2022.Ia menjelaskan, terdapat dua transmisi risiko yang perlu dicermati. Pertama, inflasi dari sisi pasokan atau cost push karena disrupsi rantai pasok hingga kenaikan bahan baku produksi sudah dirasakan oleh produsen di dalam negeri saat ini."BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat indeks harga produsen per kuartal I-2022 naik sembilan persen secara tahunan. Produsen pasti akan teruskan kenaikan biaya operasional ke konsumen dalam waktu dekat," katanya.Asal tahu saja, lanjut Bhima, selama ini produsen sengaja pangkas marjin tapi cara tersebut tidak bisa terus menerus dilakukan.Kedua, Bhima menuturkan, inflasi tinggi di Amerika Serikat akan memicu kenaikan suku bunga jauh lebih tinggi dari prediksi, yang hanya tiga sampai empat kali sepanjang tahun."Sangat mungkin suku bunga acuan BI-7DRR naik 75 bps hingga akhir tahun. Kalau suku bunga naik tinggi maka cost of fund pelaku industri dan bunga kredit konsumsi ikut terpengaruh," pungkasnya.Seperti diketahui, pada pekan ini Amerika Serikat akan merilis data perekonomiannya, termasuk yang terkait dengan inflasi hingga lapangan pekerjaan.