Dolar Perkasa Usai Inflasi AS Kian Panas

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data menunjukkan inflasi Amerika Serikat (AS) melonjak ke level tertinggi empat dekade pada Maret. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,36 persen pada 100,2950.Mengutip Antara, Rabu, 13 April 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0834 dibandingkan dengan USD1,0893 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3007 dibandingkan dengan USD1,3034 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7461 dibandingkan dengan USD0,7431.Sedangkan dolar AS dibeli 125,28 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 125,45 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9320 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9311 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2634 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2621 dolar Kanada.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen AS, ukuran inflasi, melonjak 8,5 persen dari tahun lalu dengan basis yang tidak disesuaikan pada Maret, di atas perkiraan pasar sebesar 8,4 persen dan kenaikan tercepat sejak Desember 1981.Sementara itu, bursa saham AS terpantau jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data menunjukkan inflasi AS melonjak ke level tertinggi empat dekade pada Maret. Kondisi itu membuat The Fed terus memperketat kebijakan moneternya.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 87,72 poin atau 0,26 persen menjadi 34.220,36. Sedangkan indeks S&P 500 turun 15,08 poin atau 0,34 persen,menjadi 4.397,45. Kemudian indeks Komposit Nasdaq turun 40,39 poin, atau 0,30 persen, menjadi 13.371,57.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir tertekan, dengan sektor keuangan turun 1,07 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor energi melonjak sebanyak 1,72 persen, dan merupakan kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.