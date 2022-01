Fed Diyakini Bakal Beri Sinyal Kuat untuk Naikkan Suku Bunga Usai Maret

The Fed memulai pertemuan dua harinya pada Selasa waktu setempat dan pada Rabu waktu setempat. Bank sentral AS diperkirakan mengeluarkan pernyataan baru yang menunjukkan keputusannya untuk memerangi inflasi. Dengan latar belakang koreksi pasar saham yang keras, pejabat Fed diramal mengatakan bahwa mereka siap untuk menaikkan suku bunga.



"Kami tidak mengharapkan mereka terdengar dovish. Pasar (obligasi) tampaknya bereaksi terhadap penurunan ekuitas, ditambah ketegangan geopolitik, jadi mungkin The Fed terdengar tidak hawkish seperti yang seharusnya," kata Kepala Strategi Suku Bunga Pendek AS Bank of America Mark Cabana, dilansir dari CNBC International, Rabu, 26 Januari 2022.

Pengertian dovish dan hawkish



Dalam hal arah kebijakan bank sentral suatu negara, istilah hawkish dipergunakan sebagai kemungkinan untuk menaikkan suku bunga atau melakukan kebijakan moneter ketat. Sedangkan dovish identik dengan kondisi ekonomi negara yang kurang stabil, atau masih buruk.



Artinya apabila pejabat bank sentral mengungkapkan pernyataan yang dovish maka dapat ditanggapi sebagai ungkapan ketidakyakinan dan mengakibatkan kepercayaan investor pada negeri tersebut berkurang.



The Fed telah menemukan dirinya dalam pertempuran besar pertama dengan inflasi dalam beberapa dekade, setelah dua tahun kebijakan super mudah diterapkan untuk melawan dampak ekonomi dan keuangan dari pandemi. Indeks harga konsumen pada Desember naik tujuh persen, tertinggi sejak 1982.



Cabana mengatakan The Fed dapat mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga pertama sejak 2018 dapat dilakukan segera setelah pertemuan berikutnya, yaitu Maret. Itu membuat komentar serupa pada 2015, dalam pernyataan sebulan menjelang kenaikan suku bunga pertama setelah krisis keuangan.



Aksi jual pasar saham, jika ada, telah membuat pekerjaan Fed lebih sulit. S&P 500 merosot ke wilayah koreksi pada Senin waktu setempat, turun 10 persen dari rekor penutupannya, sebelum pembalikan pasar intraday. Dengan berlanjutnya pandemi dan Rusia mengancam aksi militer terhadap Ukraina, The Fed harus mengakui risiko ini.



"Apa yang harus mereka lakukan adalah mengatakan kami akan merespons sesuai persyaratan. Kami menghadapi inflasi, dan bahkan dengan apa yang kami lihat, kondisi keuangan terlalu longgar. Itulah satu-satunya pesan yang dapat mereka berikan saat ini," pungkas Kepala Ekonom Grant Thornton Diane Swonk.

