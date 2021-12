Dolar AS Tergelincir Usai Kekhawatiran Omicron Mereda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar AS jatuh terhadap beberapa mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Meredanya kekhawatiran tentang pukulan terhadap ekonomi dari varian Omicron membantu mendukung mata uang yang lebih berisiko, dengan dolar Australia dalam kecepatan mencatat kenaikan sesi ketiga berturut-turut.Mengutip Antara, Kamis, 9 Desember 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, tergelincir 0,4 persen menjadi 95,854. Indeks tetap mendekati level tertinggi 16-bulan yang dicapai akhir bulan lalu."Kekhawatiran tentang Omicron tampaknya sedikit memudar, terutama karena meningkatnya -meskipun belum dikonfirmasi- data yang muncul yang menunjukkan infeksi yang disebabkan oleh varian baru itu lebih ringan dari yang diperkirakan sebelumnya," kata Analis Senior Caxton Michael Brown.Selera investor terhadap aset-aset berisiko meningkat minggu ini di tengah laporan bahwa orang yang terinfeksi varian Omicron di Afrika Selatan hanya menunjukkan gejala ringan. Bukti awal menunjukkan bahwa varian baru kemungkinan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi tetapi tidak terlalu parah, kata pakar penyakit menular AS Anthony Fauci.Mata uang terkait komoditas, termasuk dolar Australia, adalah penerima manfaat utama dari sentimen risiko yang membaik. Dolar Aussie menguat 0,8 persen pada 0,7177 dolar AS, level tertinggi dalam seminggu. "Langkah baru-baru ini oleh Tiongkok untuk merangsang ekonominya yang melambat juga mendukung mata uang Australia," kata Brown dari Caxton.Dolar Kanada sebagian besar tidak berubah setelah bank sentral Kanada mempertahankan suku bunga utamanya semalam di 0,25 persen, seperti yang diperkirakan, dan mempertahankan panduannya bahwa kenaikan pertama dapat dilakukan segera setelah April 2022.Krona Norwegia melonjak sekitar 1,8 persen terhadap dolar AS, dibantu oleh sentimen risiko yang lebih baik dan harga minyak yang lebih tinggi. Pound Inggris melemah 0,05 persen pada hari itu, setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberlakukan pembatasan covid-19 yang lebih ketat di Inggris pada Rabu, 8 Desember.Ia memerintahkan orang-orang untuk bekerja dari rumah, memakai masker di tempat-tempat umum, dan menggunakan tiket masuk vaksin (sertifikat vaksin) untuk memperlambat penyebaran varian virus korona Omicron.Bitcoin hampir datar pada di 50.567,89 dolar AS, karena eksekutif puncak dari enam perusahaan uang kripto utama termasuk Coinbase dan Circle mendesak Kongres untuk memberikan aturan yang lebih jelas bagi industri bernilai USD3 triliun yang sedang booming itu.