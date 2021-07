Dolar AS Kian Kokoh di Tengah Rilis Data Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melonjak pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru. Indeks dolar, yang mengukur dolar AS (greenback) terhadap enam mata uang utama, naik 0,41 persen pada 92,4361.Mengutip Antara, Kamis, 1 Juli 2021, pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi USD1,1847 dibandingkan dengan USD1,1901 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3803 dibandingkan dengan USD1,3849 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7494 dibandingkan dengan USD0,7514.Sedangkan dolar AS ditransaksikan pada 111,08 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,51 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian dolar AS naik menjadi 0,9260 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9210 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2404 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2392 dolar Kanada.Di sisi ekonomi, perusahaan swasta di Amerika Serikat menambahkan 692 ribu pekerjaan pada Juni, perusahaan data penggajian Automatic Data Processing (ADP) melaporkan, mengalahkan ekspektasi pasar. Namun, total pekerjaan yang ditambahkan Mei direvisi turun dari 978 ribu menjadi 886 ribu.Laporan ketenagakerjaan bulanan yang diawasi lebih ketat yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja dijadwalkan pada Jumat waktu setempat, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah.Penguatan mata uang AS juga terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang yang aman (safe-haven) di pasar di tengah kekhawatiran atas penyebaran virus korona varian delta.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan para investor mencerna data ekonomi terbaru. Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memacu perekonomian yang salah satunya melalui program vaksinasi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 210,22 poin atau 0,61 persen menjadi 34.502,51. Kemudian indeks S&P 500 naik 5,70 poin atau 0,13 persen menjadi 4.297,50. Indeks Komposit Nasdaq turun 24,38 poin atau 0,17 persen menjadi 14.503,95.(ABD)