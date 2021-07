Wall Street Beragam, Dow Jones Jatuh 208,98 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street berakhir beragam pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Indeks Dow Jones dan S&P 500 jatuh terseret sektor keuangan dan sektor lain yang terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi memimpin penurunan, sementara Nasdaq sedikit lebih tinggi ke rekor penutupan lainnya.Mengutip Antara, Rabu, 7 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 208,98 poin atau 0,60 persen, menjadi 34.577,37 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 8,80 poin atau 0,20 persen menjadi 4.343,54. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 24,32 poin atau 0,17 persen, menjadi 14.663,64.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi anjlok 3,2 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor real estat menguat 0,85 persen, menjadikannya sebagai kelompok dengan kinerja terbaik.Indeks bank S&P 500 jatuh 2,5 persen karena obligasi Pemerintah AS menguat, dengan imbal hasil obligasi 10-tahun mencapai level terendah sejak 24 Februari. Data menunjukkan aktivitas industri jasa-jasa AS tumbuh pada kecepatan sedang pada Juni, kemungkinan tertahan oleh kekurangan tenaga kerja dan bahan baku.Menambah kehati-hatian investor, tindakan keras peraturan oleh Beijing mendorong aksi jual saham beberapa perusahaan Tiongkok yang tercatat di AS, termasuk Didi Global Inc.Presiden Alan B Lancz & Associates Inc, Alan Lancz, sebuah perusahaan penasihat investasi yang berbasis di Toledo, Ohio, mengatakan dengan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah, investor bisa jadi khawatir ekonomi mungkin tidak sebaik yang ditunjukkan pasar saham."Juga, investor mungkin mengambil keuntungan setelah akhir kuartal yang kuat dan serangkaian rekor baru-baru ini. Itu adalah akhir kuartal yang bagus. Sekarang, (saham-saham) siklikal benar-benar terpukul," tambahnya.Indeks (saham) pertumbuhan S&P 500 berakhir naik 0,5 persen setelah mencapai rekor tertinggi pada Selasa waktu setempat, sedangkan indeks value stocks S&P 500 merosot 1,0 persen. Pekan lalu, ketiga indeks utama Wall Street membukukan kenaikan kuartalan kelima berturut-turut. Mereka mencapai level tertinggi baru pada Jumat waktu setempat.Pada Selasa waktu setempat, Indeks Volatilitas Cboe, pengukur ekspektasi pasar opsi untuk volatilitas jangka pendek, naik 1,37 poin menjadi 16,44, penutupan tertinggi dalam dua minggu, menyoroti kegelisahan investor.Saham Didi Global anjlok 19,6 persen setelah regulator Tiongkok pada akhir pekan memerintahkan agar aplikasi perusahaan tersebut dihapus beberapa hari setelah pencatat senilai USD4,4 miliar di New York Stock Exchange. Perusahaan e-commerce Tiongkok lainnya yang tercatat di AS juga turun, termasuk Alibaba Group dan Baidu.Investor juga akan melihat risalah dari pertemuan kebijakan terakhir Federal Reserve yang dijadwalkan pada Rabu waktu setempat dan angka klaim pengangguran mingguan yang akan dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja pada Kamis, 8 Juli, sebagai petunjuk pasar lebih lanjut.(ABD)