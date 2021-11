Data Penjualan Ritel AS Menguat, Dolar Sentuh Level Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bank Sentral Eropa

New York: Dolar naik ke level tertinggi 16-bulan pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Data menunjukkan konsumen AS tampak melewati kenaikan harga dan mendorong penjualan ritel lebih tinggi dari yang diperkirakan bulan lalu. Sementara euro merosot di tengah kekhawatiran pertumbuhan dan lonjakan kasus covid-19 di Eropa.Mengutip Antara, Rabu, 17 November 2021, penjualan ritel AS naik 1,7 persen pada Oktober, melampaui ekspektasi konsensus kenaikan 1,4 persen, kemungkinan karena orang Amerika memulai belanja liburan mereka lebih awal untuk menghindari rak kosong di tengah kekurangan beberapa barang karena pandemi yang sedang berlangsung menekan rantai pasokan.Pada pukul 15.15 waktu setempat, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,385 persen pada 95,898, setelah sebelumnya menyentuh 95,928, tertinggi sejak Juli 2020.Dolar telah menguat sejak data inflasi AS pekan lalu menunjukkan harga-harga konsumen melonjak ke tingkat tertinggi sejak 1990, memicu spekulasi bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan."Jika Anda melihat pasar AS, ada lebih banyak spekulasi, setidaknya dalam perkiraan harga pasar tersirat, bahwa suku bunga akan naik lebih dari satu kali tahun depan. Setelah laporan IHK AS minggu lalu, bendungan baru saja jebol dan dolar serta kompleks valas pasti ikut bergerak," kata Ahli Strategi Valas Senior TD Securities Mazen Issa."Laporan penjualan eceran hari ini hanya menambah bahan bakar ke api," katanya.Euro memperpanjang kerugian terhadap dolar, terakhir turun 0,43 persen pada 1,13175 dolar AS. Di awal sesi, mata uang tunggal turun menjadi 1,1315 dolar AS, terlemah sejak Juli 2020.Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan pengetatan kebijakan moneter sekarang untuk mengendalikan inflasi dapat menghambat pemulihan zona euro, komentar yang dipandang mendorong kembali seruan dan taruhan pasar untuk kebijakan yang lebih ketat."Penurunan euro mencerminkan kinerja mengecewakan dari ekonomi zona euro relatif terhadap Amerika Serikat, yang telah mengejutkan meningkat lebih kuat daripada zona euro," kata Marshall Gittler, kepala penelitian investasi di BDSwiss Holding Ltd.Covid-19 juga melonjak lagi di Eropa, yang menyebabkan beberapa negara kembali mempertimbangkan penguncian, sedangkan penyebaran virus tampaknya telah stabil untuk saat ini di Amerika Serikat, katanya. "Akibatnya, pasar semakin gelisah tentang euro," kata Gittler.Pada Senin, 15 November, Austria memberlakukan penguncian pada orang-orang yang tidak divaksinasi, sementara parlemen Jerman akan memberikan suara pada Kamis, 18 November tentang langkah-langkah yang lebih ketat untuk menangani kasus-kasus yang melonjak. Prancis, Belanda, dan banyak negara di Eropa Timur juga mengalami lonjakan infeksi."Ketakutan situasi dapat meningkat dan mengakibatkan pengetatan pembatasan yang lebih signifikan dalam beberapa bulan mendatang telah merusak sentimen terhadap mata uang Eropa," kata Analis Mata Uang MUFG Lee Hardman dalam catatan kliennya.Pound Inggris naik 0,1 persen terhadap dolar pada 1,3429 dolar AS, didorong oleh data yang menunjukkan pengusaha Inggris mempekerjakan lebih banyak orang pada Oktober setelah skema cuti yang melindungi pekerjaan pemerintah berakhir. Di tempat lain, mata uang kripto bitcoin turun kembali di bawah USD60 ribu untuk pertama kalinya sejak 1 November.