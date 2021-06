Harga Emas Tertekan Penguatan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Pelemahan ini karena dolar AS menguat.Melansir Xinhua, Rabu, 9 Juni 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD4,4 atau 0,23 persen menjadi USD1.894,4 per ounce.Sementara harga perak untuk pengiriman Juli turun 28,7 sen atau 1,02 persen menjadi USD27,731 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD12,3 atau 1,05 persen menjadi USD1,162,5 per ounce.Data ekonomi positif yang dirilis pada Selasa juga meredam penguatan emas. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa defisit perdagangan AS turun 8,2 persen menjadi USD68,9 miliar pada April, lebih baik dari perkiraan. Serta lebih kecil dari defisit yang dilaporkan Maret sebesar USD75 miliar.Selain itu Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa pemberi kerja menciptakan rekor lowongan pekerjaan sebesar 9,3 juta pada April, jauh melebihi jumlah perekrutan, yang stabil di 6,1 juta.Analis pasar percaya kekuatan di pasar tenaga kerja dapat mendorong Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memenuhi misinya agar memenuhi peningkatan pasar kerja.Investor juga menunggu indeks harga konsumen AS yang dijadwalkan akan dirilis pada Kamis waktu setempat.Adapun kurs dolar AS menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar menunggu beberapa data ekonomi. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,14 persen menjadi 90,0731.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2180 dolar AS dari 1,2195 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris turun menjadi 1,4164 dolar AS dari 1,4183 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7742 dolar dari 0,7760 dolar.Dolar AS dibeli 109,48 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,26 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8963 franc Swiss dari 0,8972 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2105 dolar Kanada dari 1,2070 dolar Kanada.(AHL)