Hiruk Pikuk Investor Buat Dow Jones Ambruk 620 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena hiruk pikuk perdagangan ritel mengguncang investor. Saham GameStop bergerak naik secara liar dan memunculkan spekulasi telah terjadi gelembung di pasar saham.Mengutip Xinhua, Sabtu, 30 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 620,74 poin atau 2,03 persen menjadi 29.982,62. Ini pertama kalinya indeks 30 saham ditutup di bawah angka 30.000 sejak 14 Desember. S&P 500 turun 73,14 poin atau 1,93 persen menjadi 3.714,24. Indeks Komposit Nasdaq merosot 266,46 poin atau 2,00 persen menjadi 13.070,69.Semua 11 sektor utama S&P 500 mundur dalam perdagangan pagi, dengan sektor energi turun 3,39 persen, memimpin penurunan. Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS yang mengakhiri hari dengan catatan suram.Saham Johnson & Johnson turun 3,56 persen setelah perusahaan mengatakan kandidat vaksin covid-19-nya 66 persen efektif secara keseluruhan dalam mencegah covid-19 sedang hingga parah.Saham GameStop melonjak hampir 68 persen, setelah merosot 44 persen di sesi sebelumnya. Saham perusahaan yang bergerak di video game jatuh pada Kamis waktu setempat setelah Robinhood dan platform perdagangan lainnya mengambil langkah-langkah untuk mengekang ayunan perdagangan liar."Kegilaan spekulatif di sekitar GameStop telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan," kata para ahli.Sementara itu, data yang baru dirilis menunjukkan orang Amerika memotong pengeluaran pada Desember untuk bulan kedua berturut-turut karena lonjakan infeksi covid-19 yang imbasnya mengancam pemulihan ekonomi. Biro Analisis Ekonomi melaporkan pengeluaran konsumsi pribadi AS turun 0,2 persen pada Desember, setelah turun 0,7 persen pada bulan sebelumnya.Departemen Perdagangan AS mengatakan ekonomi Amerika Serikat berkontraksi sebanyak 3,5 persen pada 2020 di tengah pandemi covid-19, penurunan tahunan terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) AS sejak 1946.(ABD)