Wall Street Bervariasi, Dow-Nasdaq Kompak Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) dengan investor menilai ada kemungkinan paket stimulus fiskal disahkan guna memerangi pandemi covid-19 . Pemerintah AS terus berupaya agar pemulihan terakselerasi meski pandemi belum berakhir.Mengutip Xinhua, Sabtu, 20 Desember 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 0,98 poin atau 0,0031 persen menjadi 31.494,32. Sedangkan S&P 500 turun 7,26 poin atau 0,19 persen menjadi 3.906,71. Indeks Komposit Nasdaq naik 9,11 poin atau 0,07 persen menjadi 13.874,46.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor utilitas turun 1,51 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor material menguat sebanyak 1,84 persen.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi, dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Menkeu AS Janet Yellen mengatakan paket stimulus besar diperlukan untuk mengembalikan ekonomi AS ke kekuatan penuh. Pernyataan Yellen datang ketika Pemerintahan Joe Biden meningkatkan dorongan kepada Kongres untuk menyetujui paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun, yang menarik tentangan dari semakin banyak anggota Kongres Partai Republik.Rata-rata indeks utama Wall Street ditutup lebih rendah di sesi sebelumnya dengan Dow Jones turun lebih dari 100 poin, setelah data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran tetap tinggi. Pemerintah AS terus memacu pemulihan dengan harapan data tenaga kerja kembali ke kekuatan penuh.Sementara itu, emas menemukan dukungan tambahan ketika IHS Markit melaporkan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur AS berada di 58,5 pada Februari, lebih rendah dari angka 59,2 pada Januari.National Association of Realtors melaporkan penjualan rumah yang ada atau existing home meningkat 0,6 persen menjadi 6,69 juta unit pada Januari, memberikan tekanan tertentu pada emas.(ABD)