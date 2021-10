Waduh! Harga Minyak Dunia Masih Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia masih tertekan pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) di tengah kekhawatiran bahwa permintaan minyak mentah akan melambat.Mengutip Antara, Kamis, 14 Oktober 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember terpangkas 24 sen atau 0,3 persen, menjadi USD83,18 per barel.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk penyerahan November tergerus 20 sen atau 0,3 persen, menjadi USD80,44 per barel.Para analis mencatat beberapa pedagang kemungkinan mengambil keuntungan dalam minyak mentah AS setelah kontrak berjangka WTI mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014 selama tiga sesi terakhir.Harga pun kembali merosot setelah importir minyak mentah terbesar dunia, Tiongkok, merilis data yang menunjukkan impor pada September turun 15 persen dari tahun sebelumnya.Tiongkok menambah pasokan minyak karena kekuarangan batu bara dan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Karena itu, pasar menunggu data persediaan minyak AS yang diperkirakan meningkat 0,7 juta barel.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyebut lonjakan harga gas alam dapat meningkatkan permintaan produk minyak."Laporan bulanan OPEC hari ini tampaknya menawarkan sesuatu untuk bullish dan bearish dengan badan itu secara tak terduga mengurangi perkiraan permintaan minyak global mereka," kata Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates di Galena, Illinois.