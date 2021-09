Emas Dunia Kian Kinclong saat Rilis Data Pekerjaan AS Suram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka terangkat lebih dari satu persen ke level tertinggi dalam 2,5 bulan pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Pertumbuhan pekerjaan AS yang lebih lambat dari perkiraan pada Agustus mendorong dolar lebih rendah, menimbulkan keraguan tentang kepastian waktu pengurangan stimulus Federal Reserve Mengutip Antara, Sabtu, 4 September 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, melonjak sebanyak USD22,2 atau 1,23 persen menjadi USD1.833,70 per ons. Emas berjangka menguat 0,8 persen untuk minggu ini.Emas berjangka jatuh USD4,5 atau 0,25 persen menjadi sebesar USD1.811,50 per ons pada Kamis, 2 September, setelah merosot sebanyak USD2,1 atau 0,12 persen menjadi USD1.816 pada Rabu, 1 September, dan melonjak sebanyak USD5,9 atau 0,33 persen menjadi USD1.818,10 pada Selasa, 31 Agustus.Pertumbuhan lapangan pekerjaan AS pada Agustus jauh di bawah ekspektasi di tengah lonjakan infeksi covid-19. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha-pengusaha AS hanya menambahkan 235 ribu pekerjaan pada Agustus, lebih rendah dari ekspektasi pasar dan lebih rendah dari kenaikan pekerjaan yang direvisi naik 1,1 juta pada Juli dan 962 ribu pada Juni.Indeks dolar tergelincir segera setelah laporan tersebut dirilis, sehingga memperkuat daya tarik emas bagi mereka yang memegang mata uang lainnya. "Emas menerima dorongan sambutan dari laporan (pekerjaan) yang jauh lebih lemah," kata Analis Saxo Bank, Ole Hansen."Tetapi fakta bahwa emas gagal menembus di atas resistansi pada USD1.835 dapat menunjukkan beberapa skeptisisme tentang apakah ini berarti pertumbuhan puncak dan penundaan pengurangan stimulus," tambahnya.Beberapa analis berpendapat data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan dapat memberikan alasan kepada Federal Reserve untuk mendorong kembali pengurangan pembelian aset, sementara beberapa yang lain berpendapat data tersebut tidak mungkin mengubah permainan mengingat peningkatan tajam dalam data pekerjaan AS dalam beberapa bulan lalu.Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pekan lalu bahwa jika pertumbuhan pekerjaan berlanjut, The Fed dapat mulai memotong pembelian aset tahun ini, tetapi akan tetap berhati-hati untuk menaikkan suku bunga.Beberapa investor memandang emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi yang mungkin mengikuti langkah-langkah stimulus, sementara suku bunga yang lebih rendah mengurangi peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil."Fokus pasar akan beralih ke pertemuan FOMC September mendatang. Kami terus melihat risiko kenaikan lebih lanjut untuk emas mengingat ekspektasi kami terhadap dolar melemah dan imbal hasil riil tetap sangat negatif," kata Analis Logam Mulia Standard Chartered Bank Suki Cooper.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik sebanyak 88,4 sen atau 3,7 persen menjadi USD24,802 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD27,4 atau 2,76 persen menjadi USD1.021,6 per ons.(ABD)