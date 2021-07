Pernyataan Ketua Fed Bikin Emas Dunia Kian Bertenaga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas menguat lagi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), terkerek oleh pernyataan dovish dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell di hari kedua kesaksiannya di hadapan Kongres. Kemudian, juga didorong oleh beberapa kekhawatiran atas terhentinya pertumbuhan ekonomi global.Mengutip Antara, Jumat, 16 Juli 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD4,0 atau 0,22 persen menjadi ditutup pada USD1.829 per ons. Sehari sebelumnya, Rabu, 14 Juli, emas berjangka melonjak USD15,1 atau 0,83 persen menjadi USD1.825.Emas berjangka juga terangkat sebanyak USD4,0 atau 0,22 persen menjadi USD1.809,90 pada Selasa, 13 Juli, setelah jatuh sebanyak USD4,7 atau 0,26 persen menjadi USD1.805,90 pada Senin, 12 Juli, dan bertambah sebanyak USD10,40 atau 0,58 persen menjadi USD1.810,60 pada Jumat, 9 Juli.Harga emas telah mencapai puncak satu bulan di awal sesi setelah Powell mengatakan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dalam kesaksian di Kongres bahwa pasar kerja AS masih jauh dari kemajuan yang ingin dilihat bank sentral sebelum mengurangi dukungannya untuk ekonomi.Powell melanjutkan kesaksiannya di depan Kongres AS untuk hari kedua, mengatakan inflasi adalah fenomena berumur pendek dan penghapusan beberapa stimulus The Fed agak jauh karena pasar tenaga kerja masih berjuang untuk pulih dari pandemi.Analis pasar berpendapat pernyataan Powell meredakan ketakutan investor terhadap kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, sehingga mendorong emas. Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Bob Haberkorn mengatakan pergerakan di atas USD1.800 minggu ini bersama dengan kekhawatiran atas aksi jual di pasar ekuitas mendorong beberapa pembelian safe-haven emas."Secara global, ada beberapa titik yang cukup panas dengan varian delta itu, dan Tiongkok yang sedikit melambat telah memicu kekhawatiran tentang pasar ekuitas global, jadi Anda mendapatkan beberapa pelarian ke emas dan perak," tuturnya.Ekonomi Tiongkok tumbuh lebih lambat dari yang diperkirakan pada kuartal kedua, sementara klaim pengangguran mingguan AS turun ke level terendah 16 bulan pekan lalu. Emas yang tidak memberikan imbal hasil cenderung naik di lingkungan suku bunga rendah, sementara beberapa investor juga memandang emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi."Kami masih melihat banyak inflasi dan tampaknya tidak sementara seperti yang dipikirkan semua orang. Mengingat inflasi dan suku bunga riil yang lebih rendah, emas dapat menarik lebih banyak tawaran dan bergerak menuju USD1.900 dalam beberapa bulan mendatang," kata Kepala Pedagang US Global Investors Michael Matousek.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,3 persen, membatasi kenaikan emas pada Kamis waktu setempat, karena membuat logam mulia lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Kemudian logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 12,3 sen atau 0,47 persen menjadi ditutup pada USD26,394 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD9,6 atau 0,85 persen menjadi ditutup pada USD1.137,70 per ons.(ABD)