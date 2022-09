Permintaan Minyak akan Tumbuh Tajam Setelah Pelonggaran Covid-19 Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Riyadh: Pertumbuhan permintaan minyak global akan rebound kuat tahun depan karena Tiongkok melonggarkan penguncian covid-19. Badan Energi Internasional menambahkan perlambatan ekonomi akan menghentikan pertumbuhan permintaan minyak hanya sebentar pada akhir tahun ini.Prospek mempertahankan pandangan yang relatif bullish untuk pertumbuhan yang kuat tahun depan meskipun ada hambatan ekonomi karena ekspektasi Tiongkok akan beraktivitas normal kembali sementara pertumbuhan perjalanan udara akan meningkatkan permintaan bahan bakar jet.Perkiraan IEA tentang pertumbuhan permintaan tahun ini sebesar dua juta barel per hari sebagian besar terkonsentrasi pada paruh pertama tahun ini dan diperkirakan tidak akan turun pada kuartal keempat."Mengimbangi pukulan terhadap permintaan oleh ekonomi, peralihan dari gas ke minyak untuk pembangkit listrik akan memberikan dorongan 700 ribu barel per hari pada kuartal terakhir tahun ini dan yang pertama dari berikutnya terutama di Eropa dan Timur Tengah," kata IEA mengutip untuk 2023, pertumbuhan ditetapkan sebesar 2,1 juta barel per hari sebagian besar karena harapan pemulihan di Tiongkok sebagaimana dikutip dari Arab News, Kamis, 15 September 2022.Negara-negara kaya di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menyumbang sebagian besar kenaikan permintaan tahun ini, sementara negara-negara di luar grup, terutama Tiongkok akan mendukung pertumbuhan tahun depan asalkan Beijing melonggarkan pembatasan covid-19.“Negara-negara non-OECD akan menutupi tiga perempat dari keuntungan 2023 jika Tiongkok dibuka kembali seperti yang diharapkan,” tambah IEA.Sementara itu, ekspor minyak Rusia akan naik karena Uni Eropa (UE) berencana untuk memberlakukan larangan pada layanan maritim yang mengangkutnya pada 5 Desember 2022.Larangan itu akan mendorong produksi minyak Rusia turun menjadi 9,5 juta barel per hari pada Februari tahun depan, kata IEA, penurunan 1,9 juta barel per hari dibandingkan Februari 2022. Sebuah rencana oleh negara-negara G7 untuk membatasi harga penjualan minyak Rusia dan tidak melarang perdagangan dapat meringankannya.Data dari perusahaan analisis minyak Vortexa menunjukkan eropa semakin beralih ke pemasok non-Rusia untuk kebutuhan dieselnya dengan impor bahan bakar bulan ini di jalur untuk mencapai level tertinggi tiga tahun.Data yang mencakup 1-11 September 2022 menunjukkan Eropa akan mengimpor 1,65 juta barel per hari solar bulan ini, naik dari 1,46 juta barel per hari bulan lalu, dan tertinggi sejak Agustus 2019.Ini juga menunjukkan impor diesel dari Rusia menyumbang 44 persen dari total sejauh ini pada September, turun dari 51 persen di seluruh Agustus dan 60 persen pada Juli.Pada saat yang sama, pangsa Timur Tengah dari impor diesel Eropa mencapai 30 persen, naik dari 23 persen pada Agustus. Impor dari Timur Tengah untuk seluruh September akan naik sekitar 50 persen dari Agustus menjadi 500 ribu barel per hari, tertinggi sejak Mei 2018.Impor dari Asia ditetapkan untuk tetap stabil secara luas di sekitar 225 ribu barel per hari di seluruh September versus Agustus, tetapi lebih dari tiga kali lebih tinggi dari pada Juli, dan mendekati level tertinggi November lalu.