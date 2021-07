Jaga Ekonomi saat Pandemi Covid-19, Yellen Lempar Pujian ke The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memberikan apresiasi tinggi kepada Federal Reserve terutama mengenai bagaimana pejabat bank sentral AS menavigasi ekonomi AS selama pandemi virus korona. Sejauh ini, Fed terus berupaya menjaga stabilitas kebijakan moneter di tengah upaya pemulihan.Yellen mengatakan bahwa The Fed telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa bulan terakhir di bawah arahan Ketua Fed Jerome Powell. Adapun Yellen memimpin bank sentral AS sampai masa jabatannya berakhir pada 2018, ketika mantan Presiden Donald Trump memilih untuk menunjuk Powell."Itu adalah diskusi yang akan saya lakukan dengan presiden," kata Yellen, ketika ditanya apakah dia akan mendukung Powell untuk masa jabatan kedua sebagai ketua Fed di tengah meningkatnya inflasi, dilansir dari CNBC International, Sabtu, 17 Juli 2021."Saya telah memberi Anda pandangan pribadi saya tentang inflasi. Saya sangat menghormati Federal Reserve. Dan penting bagi mereka untuk membuat penilaian independen tentang apa yang pantas," tambah Yellen.Lebih lanjut, ketika mereka mengawasi berbagai aspek kebijakan ekonomi AS, Yellen dan Powell sebagian besar telah sepakat atas upaya Kongres untuk merangsang ekonomi Amerika dalam beberapa bulan terakhir.Namun sebagai Ketua Fed, Powell enggan mempertimbangkan kebijakan fiskal. Akan tetapi ia mendesak anggota parlemen sepanjang 2020 untuk memberikan dukungan tambahan bagi pekerja dan bisnis yang berjuang selama pandemi.Sedangkan Yellen telah terang-terangan mendukungnya untuk pengeluaran lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan infrastruktur besar-besaran dan Rencana Keluarga Amerika Presiden Joe Biden. Adapun dengan masa jabatan Powell yang akan berakhir pada 2022, Biden menghadapi keputusan sulit.Keputusan sulit itu lantaran ia harus memilih apakah tetap dengan mantan bankir investasi yakni Powell atau pilih calon yang lebih progresif untuk lebih memfokuskan The Fed pada isu-isu seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan pendapatan.(ABD)