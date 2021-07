Wall Street Beragam, Sektor Energi-Teknologi Jatuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks-indeks utama Wall Street beragam pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) terseret oleh pelemahan di sektor energi dan teknologi karena penurunan data klaim pengangguran mingguan memicu kekhawatiran investor tentang lonjakan inflasi baru-baru ini.Mengutip Antara, Jumat, 16 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 53,79 poin atau 0,15 persen, menjadi menetap pada 34.987,02 poin. Indeks S&P 500 terpangkas 14,27 poin atau 0,33 persen, menjadi berakhir di 4.360,03 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup merosot 101,82 poin atau 0,70 persen, menjadi 14.543,13 poin.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas meningkat 1,29 persen, melampaui sektor lainnya. Sementara itu, sektor energi dan teknologi masing-masing tergelincir 1,41 persen dan 0,84 persen, memimpin kerugian.Reaksi pasar di atas muncul ketika Ketua Federal Reserve (Fed) AS Jerome Powell pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), melanjutkan kesaksiannya selama dua hari di Kongres AS.Menurut Kesaksian Kebijakan Moneter Setengah Tahunannya di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), Powell masih melihat inflasi sebagai sementara, dan memperkirakannya moderat dalam beberapa bulan mendatang karena efek dasar sementara keluar dari perhitungan 12 bulan.Ketua Fed mencatat bahwa pasar tenaga kerja, meskipun membaik, masih jauh menuju pemulihan dari pandemi. Powell juga mengatakan bahwa ekonomi AS masih jauh dari kemajuan yang ingin dilihat The Fed sebelum mengurangi pembelian aset bank sentral."Pada dasarnya, ia memberikan kesaksian yang sangat dovish yang sejalan dengan risalah FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) baru-baru ini," kata Wakil Presiden Eksekutif Zacks Investment Research Kevin Matras, dalam sebuah catatan.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada level rekor terendah mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar 120 miliar dolar AS per bulan sampai pemulihan ekonomi membuat kemajuan lebih lanjut yang substansial.Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja melaporkan, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 26 ribu menjadi 360 ribu dalam pekan yang berakhir 10 Juli, menandai terendah baru di era pandemi.(ABD)