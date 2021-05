Sepekan, Rupiah 'Malu-Malu' Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di sepanjang pekan ini terpantau berfluktuatif dengan kecenderungan melemah. Mata uang Garuda masih kesulitan untuk menguat di tengah sejumlah upaya pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.Mengutip data Jisdor Bank Indonesia, Sabtu, 22 Mei 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan di awal pekan ini atau tepatnya Senin, 17 Mei, berada di posisi Rp14.284 per USD. Lalu Selasa, 18 Mei, nilai tukar rupiah melemah ke level Rp14.300 per USD. Kemudian pada Rabu, 19 Mei, mata uang Garuda kembali tertekan ke posisi Rp14.313 per USD.Sedangkan pada Kamis, 20 Mei, nilai tukar rupiah lagi-lagi melemah ke posisi Rp14.396 per USD. Kemudian di akhir pekan atau tepatnya Jumat, 21 Mei, mata uang Garuda mampu menahan pelemahan lebih lanjut dengan menguat ke level Rp14.375 per USD. Sejauh ini kurs rupiah belum berhasil kembali ke level Rp13 ribu per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,23 persen pada 90,0185.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2180 dari USD1,2218 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4154 dibandingkan dengan USD1,4185 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7732 dari USD0,7771.Sedangkan dolar AS dibeli 108,91 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,79 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8979 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8982 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2062 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2059 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan sebagian besar keuntungan di sesi sebelumnya dan berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di tengah melemahnya saham-saham sektor teknologi.(ABD)