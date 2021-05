Wall Street Merekah Usai Inflasi AS Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), setelah data menunjukkan pengukur inflasi utama yang diawasi ketat oleh Federal Reserve melonjak pada April. Kenaikan inflasi terus dipantau karena indikasi mulai pulihnya perekonomian AS.Mengutip Xinhua, Sabtu, 29 Mei 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 64,81 poin atau 0,19 persen menjadi 34.529,45. Sedangkan indeks S&P 500 naik 3,23 poin atau 0,08 persen, menjadi 4.204,11. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 12,46 poin atau 0,09 persen menjadi 13.748,74.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor real estat melonjak sebanyak 0,65 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor jasa komunikasi tergelincir 0,31 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan delapan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Harga-harga konsumen AS meningkat dalam satu tahun hingga April, dengan ukuran inflasi yang mendasari melampaui target 2,0 persen Federal Reserve. Departemen Perdagangan AS melaporkan ukuran inflasi pengeluaran konsumsi pribadi AS naik 3,6 persen pada April dari setahun sebelumnya, angka terkuat sejak 2008.Indeks harga inti, yang menghapus harga makanan dan bahan bakar yang tidak stabil, naik 3,1 persen di tahun yang berakhir April, laju tercepat sejak 1992. Harga-harga pada April naik 0,7 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kenaikan terbesar dalam dua dekade."Kami melihat sedikit peningkatan dalam data konsumsi pribadi. Semua hal ini terus mendukung lingkungan inflasi yang sangat menguntungkan terhadap emas," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.(ABD)