Laporan Ketenagakerjaan Hantam Harga Emas Dunia

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange anjlok karena investor bereaksi terhadap laporan data ketenagakerjaan AS yang lebih tinggi dari perkiraan.

Adapun harga emas turun 2,97 persen minggu ini dengan penurunan mingguan tertajam sejak periode yang berakhir 18 Juni.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Nonfarm payroll adalah data yang berisi perubahan jumlah karyawan di semua sektor di AS kecuali pegawai pemerintah, pegawai rumah tangga, pegawai LSM, dan pekerja pertanian.



Sementara itu, tingkat pengangguran AS turun menjadi 5,4 persen pada Juli dari 5,9 persen pada Juni, menyentuh level terendah sejak pandemi melanda Amerika Serikat pada Maret 2020.



Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Jumat bahwa persediaan grosir AS melonjak 1,1 persen pada Juni setelah melonjak 1,3 persen pada Mei. Angka tersebut juga lebih tinggi dibanding kenaikan 0,8 persen yang diharapkan oleh pasar.

Mengutip Antara, Sabtu, 7 Agustus 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun 2,53 persen dari USD45,8 menjadi USD1.763,1 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa nonfarm payroll AS naik sebanyak 943 ribu pada Juli. Kenaikan ini tertinggi dalam 11 bulan terakhir dan jauh lebih baik dari perkiraan.Sedangkan harga perak untuk pengiriman September turun 96,6 sen, atau 3,82 persen menjadi USD24,326 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 33,5 dolar AS atau 3,33 persen menjadi USD972,2 per ounce.(Des)