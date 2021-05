Sikap Fed Dorong Emas Dunia Tembus USD1.900/Ons

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas sedikit menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), didorong oleh ekspektasi berlanjutnya sikap dovish Federal Reserve AS yang mengartikan kemungkinan menunda kenaikan suku bunga. Namun rebound dolar dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS meredupkan daya tarik logam mulia dan membatasi kenaikannya.Mengutip Antara, Kamis, 27 Mei 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terkerek USD3,2 atau 0,17 persen menjadi USD1.901,20 per ons. Emas menembus pertahanan teknis utama USD1.900 dan mencetak penyelesaian pertama di atas angka USD1.900 sejak awal Januari.Sehari sebelumnya, Selasa, 25 Mei, harga emas berjangka melonjak USD13,50 atau 0,72 persen menjadi USD1.898, setelah meningkat sebanyak USD7,8 atau 0,42 persen menjadi USD1.884,50 pada Senin, 24 Mei, dan jatuh sebanyak USD5,2 atau 0,28 persen menjadi USD1.876,70 pada Jumat, 21 Mei."Kenaikan imbal hasil (obligasi Pemerintah) AS dan penguatan dolar memberi beberapa alasan untuk sebagian investor keluar dari emas. Tapi kami masih akan melihat harga emas terus naik dan level USD1.950 sepertinya merupakan tujuan jangka pendek," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward MoyaImbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan berubah lebih tinggi, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Sementara indeks dolar pulih dari posisi terendah, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Beberapa pejabat Fed telah menegaskan kembali komitmen mereka terhadap sikap kebijakan yang dovish. Sementara Wakil Ketua Fed Richard Clarida mengatakan mereka dapat mengekang berjangkitnya inflasi jika itu terjadi tanpa membuat pemulihan keluar jalurnya."Dengan investor masih membunyikan alarm atas inflasi, minat institusional dalam kompleks logam mulia kemungkinan akan terus meningkat setelah arus keluar berbulan-bulan, memberikan kekuatan yang mengimbangi terhadap kekhawatiran tapering (pengurangan pembelian obligasi) untuk saat ini," kata TD Securities dalam sebuah catatan.Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Pelaku pasar sekarang fokus pada produk domestik bruto, klaim pengangguran, dan data belanja konsumen AS minggu ini.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 17,9 sen atau 0,64 persen menjadi posisi USD27,877 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli menguat sebanyak USD3,3 atau 0,28 persen menjadi USD1.200,20 per ons.(ABD)