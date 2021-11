Dolar AS Tergelincir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Inflasi

(ABD)

New York: Dolar AS turun dari level tertinggi baru 16-bulan pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Sementara euro tetap melemah karena investor menyesuaikan peluang pengetatan bank sentral di tengah meningkatnya tekanan harga, dengan Federal Reserve AS diperkirakan menaikkan suku bunga pada pertengahan 2022.Mengutip Antara, Kamis, 18 November 2021, indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama rivalnya, tergelincir 0,101 persen menjadi 95,846, setelah sebelumnya menyentuh 96,266 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli 2020.Dibandingkan dengan yen, greenback mencapai level tertinggi 4,5 tahun dan menguji level 1,12 dolar terhadap euro, dibantu oleh data penjualan ritel AS yang kuat dan komentar hawkish dari pembuat kebijakan Fed, yang kontras dengan komentar dovish dari kepala Bank Sentral Eropa (ECB)."Pasar sekarang mulai memahami Anda akan memiliki tema-tema yang berbeda di valas. Saya pikir Anda berada dalam periode berombak. Anda terus melihat pasar terpaku pada inflasi," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward MoyaPasar uang sekarang memperkirakan kemungkinan besar kenaikan suku bunga Fed pada Juni, diikuti oleh yang lain pada November. Data CME menunjukkan kemungkinan 50 persen kenaikan suku bunga 25 basis poin pada Juli 2022."Pasar berasumsi bahwa suku bunga utama akan dinaikkan pada paruh kedua tahun depan. Bagi saya juga, dolar tetap merupakan beli saat penurunan dalam jangka pendek," kata Ahli Strategi Valas Commerzbank.Dolar melonjak pekan lalu setelah data menunjukkan harga-harga konsumen AS naik pada Oktober pada tingkat tercepat sejak 1990, dan momentum itu berlanjut hingga Selasa, 16 November, ketika sebuah laporan menunjukkan penjualan ritel bulan lalu naik lebih kuat dari yang diperkirakan.Di tempat lain, data pada Rabu, 17 November, menunjukkan inflasi pada Oktober mencapai level tertinggi 10 tahun di Inggris dan level tertinggi 18 tahun di Kanada.Pound naik ke level tertinggi satu minggu terhadap dolar dan tertinggi 21 bulan terhadap euro setelah data Inggris, yang mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Komite Kebijakan Moneter (MPC) bank sentral Inggris (BoE) pada awal bulan depan."Meskipun masih ada sejumlah anggota MPC yang mengambil posisi bahwa inflasi bersifat sementara, kartu sekarang tampaknya mendukung pergantian hawkish dari bank sentral pada Desember," kata Kepala Analis HYCM Giles Coghlan.Dolar Kanada melemah, karena angka inflasi sejalan dengan perkiraan, dan karena harga minyak turun, sebagian akibat dolar AS yang kuat. Greenback naik sejauh 114,975 yen, level tertinggi sejak Maret 2017, sebelum mundur ke 114,135 yen. Euro terakhir turun 0,07 persen pada 1,1312 dolar.