Yuan Tiongkok Sentuh Level Tertinggi

Shanghai: Bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBoC) , mengangkat kurs tengah resmi nilai tukar yuan ke level tertinggi baru empat bulan pada Kamis. Pencapaian itu menembus level penting psikologis 6,4 per USD untuk pertama kalinya sejak Juni.Mengutip Antara, Kamis, 21 Oktober 2021, PBoC menetapkan kurs tengah di 6,3890 yuan per dolar AS sebelum pembukaan pasar, 179 basis poin atau 0,28 persen, lebih kuat dari sesi sebelumnya di 6,4069 yuan. Level ini adalah yang terkuat sejak 11 Juni.Kurs panduan resmi sebagian besar sesuai dengan perkiraan pasar, kata para pedagang, dan itu 6 basis poin lebih lemah dari perkiraan Reuters di 6,3884.Di pasar spot valuta asing Tiongkok yuan diperbolehkan naik atau turun 2,0 persen dari kurs tengahnya setiap hari perdagangan,menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS). Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank pada setiap hari kerja.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (USD) merosot terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), imbas membaiknya sentimen pasar dan investor fokus pada kenaikan harga-harga komoditas.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,24 persen menjadi 93,57, menyusul penurunan 0,24 persen pada Selasa, 19 Oktober 2021. Di pasar uang kripto, Bitcoin mencetak rekor tertinggi USD67.017, sehari setelah ETF (exchange traded fund) Bitcoin berjangka pertama AS mulai diperdagangkan.Dolar Australia, dilihat sebagai proksi likuid untuk selera risiko, naik 0,60 persen hari ini menjadi USD0,7522 tertinggi sejak 7 Juli. Dolar Selandia Baru naik 0,73 persen menjadi USD0,7205 tertinggi sejak 11 Juni. Berkurangnya permintaan untuk aset safe-haven membuat dolar mencapai tertinggi empat tahun di 114,67 versus yen, sebelum menyusut kembali ke 114,27.