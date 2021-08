Emas Dunia Merekah di Tengah Suramnya Data Pekerjaan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi karena para investor bereaksi terhadap data pekerjaan sektor swasta Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari perkiraan.Mengutip Antara, Kamis, 5 Agustus 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD0,4 atau 0,02 persen menjadi USD1,814,5 per ons.Sementara, harga perak untuk pengiriman September turun 12,1 sen atau 0,47 persen menjadi USD25,461 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD25,6 atau 2,45 persen ke posisi USD1.021,3 per ons.Automated Data Processing Inc melaporkan pekerjaan sektor swasta AS meningkat sebesar 330 ribu pada Juli, di bawah 653 ribu pekerjaan yang diperkirakan oleh para ekonom dan juga kurang dari 680 ribu pekerjaan yang ditambahkan pada Juni.Indeks Manajer Pembelian Jasa AS Markit berada di 59,9 persen di Juli, turun 4,7 poin persentasedari perkiraan akhir Juni di 64,6. Namun demikian, Institute for Supply Management (ISM) menempatkan indeks manajer pembelian jasa (PMI) pada level tertinggi sepanjang masa 64,1 persen pada Juli, sedikit membatasi pertumbuhan emas.Di sisi lain, saham-saham di bursa Wall Street berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena data pekerja sektor swasta negara itu lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, para investor juga terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19 karena bisa berdampak terhadap perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup turun 323,73 poin atau 0,92 persen menjadi 34.792,67. Indeks S&P 500 turun 20,49 poin atau 0,46 persen menjadi 4.402,66. Indeks Komposit Nasdaq naik 19,24 poin atau 0,13 persen menjadi 14.780,53.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di zona merah, dengan penurunan tertinggi pada sektor energi sebesar 2,93 persen. Sedangkan sektor layanan komunikasi dan teknologi naik tipis.Saham perusahaan Tiongkok yang tercatat di bursa AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P US. Listed Tiongkok 50 ditutup dengan catatan optimistis.(ABD)