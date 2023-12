Harga Emas Hari Ini Stabil Menjelang Rilis Data Tenaga Kerja AS

Advertisement

Faktor pendorong emas

Jakarta: Harga emas hari ini menunjukkan sedikit pergerakan dalam perdagangan Asia pada Kamis, 7 Desember 2023 dengan fokus utama trader terhadap isyarat pasar tenaga kerja AS yang mengalami perlambatan.Harga emas spot menunjukkan kestabilan di level USD2.026,30 per ons, sementara emas berjangka yang akan berakhir Februari mengalami penurunan 0,2 persen menjadi USD2.043,05 per ons pada pukul 12.24 WIB.Meskipun terjadi penurunan, logam mulia ini masih berada dalam rentang yang kuat, mencerminkan ketidakpastian dan ketegangan di pasar keuangan global.Analisis dari Deu Calion Futures (DCFX) Andrew Fischer mengatakan, beberapa faktor utama yang memengaruhi harga emas saat ini termasuk perubahan ekspektasi pasar terhadap suku bunga AS."Sinyal dovish dari Jerome Powell memberikan ekspektasi penurunan suku bunga sebelum Maret 2024, tetapi ketidakpastian seputar ekonomi AS memunculkan ketidakpastian di pasar," kata Fischer dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Desember 2023.Selain itu, meningkatnya permintaan safe haven akibat serangan terhadap kapal AS di Laut Merah turut memberikan dukungan terhadap harga emas."Meskipun ketegangan di Timur Tengah mereda, sentimen safe haven tetap kuat," ucap dia.Dalam analisanya Fischer menekankan bahwa arah tren secara keseluruhan masih menunjukkan kenaikan bagi emas.Meskipun sempat terjadi fluktuasi harga, logam mulia ini secara garis besar mempertahankan tren positifnya. Ini memberikan keyakinan kepada para trader dan investor untuk melihat potensi kenaikan lebih lanjut dalam sesi perdagangan berikutnya.Menurutnya, pasar saat ini memusatkan perhatian pada data nonfarm payrolls untuk bulan November, yang akan dirilis pada hari Jumat.Hasil ini diharapkan memberikan petunjuk definitif mengenai kondisi pasar tenaga kerja AS. Meskipun data awal menunjukkan perlambatan, pasar menantikan sinyal yang lebih jelas dari nonfarm payrolls.Disamping itu, Federal Reserve juga dihadapkan pada tantangan untuk mengelola suku bunga di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun Jerome Powell menyatakan sikapnya tentang suku bunga yang lebih tinggi dalam waktu lama, para trader berharap adanya perubahan sikap seiring penurunan inflasi dan perlambatan pasar tenaga kerja.Logam mulia ini terlihat bertahan dalam kisaran perdagangan USD2.020 hingga USD2.050 per ons setelah mencapai rekor tertinggi di atas USD2.100 pada awal pekan.Faktor-faktor beragam mendorong reli emas, termasuk sinyal dovish dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang mengarah pada ekspektasi penurunan suku bunga seiring berjalannya waktu.Meskipun sempat mengalami penurunan ekspektasi selama seminggu, terutama seiring tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi AS, emas tetap dalam fokus, terutama dalam konteks kapan Federal Reserve berencana untuk memangkas suku bunga."Emas diperkirakan akan terus mendapat dukungan dari sikap Federal Reserve yang tidak terlalu hawkish dan kondisi pasar tenaga kerja yang mendingin," ujar dia.