Perlambatan Kenaikan Suku Bunga Melonjak, Dolar AS Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Ini terjadi setelah risalah pertemuan terbaru Federal Reserve (The Fed) mendorong sentimen risiko dan membatasi daya tarik greenback di tengah perdagangan lesu karena libur Thanksgiving di AS.Dikutip dari Antara, Jumat, 25 November 2022, Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,24 persen menjadi 105,8180. Di akhir perdagangan New York, mata uang euro meningkat menjadi 1,0417 dolar AS dari 1,0403 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2118 dolar AS dari 1,2065 dolar AS pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 138,46 yen Jepang, lebih rendah dari 139,45 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9427 franc Swiss dari 0,9419 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3335 dolar Kanada dari 1,3360 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,3956 krona Swedia dari 10,4586 krona Swedia.Risalah dari pertemuan November Fed yang dirilis pada Rabu, 23 November 2022 menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan lebih menyukai kecepatan pengetatan yang lebih lambat.Sambil mencatat inflasi masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda yang signifikan, dalam risalah tersebut menyebutkan sebagian besar peserta menilai bahwa perlambatan laju kenaikan kemungkinan akan segera terjadi.Pernyataan tersebut memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan berikutnya di pertengahan Desember ketimbang kenaikan 75 basis poin yang disampaikan pada masing-masing dari empat pertemuan terakhirnya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id