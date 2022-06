Harga Minyak Dunia Beragam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia berakhir beragam pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena Uni Eropa telah menyetujui larangan parsial terhadap minyak Rusia . Hal itu dilakukan karena aksi Moskow yang melakukan invasi ke Ukraina Mengutip Xinhua, Rabu, 1 Juni 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli kehilangan 40 sen atau 0,35 persen menjadi USD114,67 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD1,17 atau 0,96 persen menjadi USD122,84 per barel di London ICE Futures Exchange.Reaksi pasar di atas muncul setelah kesepakatan Uni Eropa tentang embargo minyak parsial terhadap Rusia. Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam cuitannya di Twitter menyebut 75 persen impor minyak Rusia akan segera terpengaruh, naik menjadi 90 persen pada akhir tahun."Menurut IEA (Badan Energi Internasional), UE masih mengimpor 3,4 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari dari Rusia pada April. Dengan kata lain, pemasok baru perlu ditemukan sekitar tiga juta barel per hari dalam beberapa bulan mendatang," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch.Pedagang juga menunggu pertemuan penting Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, karena aliansi tersebut akan bertemu pada Kamis waktu setempat untuk membahas rencana produksinya.Di sisi lain, indeks utama saham bursa Wall Street terpantau turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), terseret oleh pelemahan saham energi dan material. Di sisi lain, para investor terus memantau upaya bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan inflasi yang tinggi melalui suku bunga.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 222,84 poin atau 0,67 persen menjadi 32.990,12. Sedangkan indeks S&P 500 turun 26,09 poin atau 0,63 persen menjadi 4.132,15. Kemudian indeks Komposit Nasdaq kehilangan 49,74 poin, atau 0,41 persen, menjadi 12.081,39.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor energi dan material masing-masing turun 1,65 persen dan 1,6 persen, memimpin penurunan. Diskresi konsumen dan layanan komunikasi masing-masing naik 0,76 persen dan 0,41 persen, hanya dua kelompok yang naik.