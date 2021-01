Kurs Dolar AS Bergerak Datar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) tidak berubah pada penutupan akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB).Melansir Xinhua, Sabtu, 2 Januari 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tidak berubah di level 89,9700 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2214 dolar AS dari 1,2210 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,3657 dolar AS dari 1,3664 dolar AS pada sesi sebelumnya.Sementara mata uang dolar Australia turun menjadi 0,7694 dolar AS dari 0,7705 dolar AS. Dolar AS dibeli 103,19 yen Jepang, lebih rendah dari 103,27 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Kemudian dolar AS turun menjadi 0,8848 franc Swiss dari 0,8857 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2757 dolar Kanada dari 1,2737 dolar Kanada.Sebelumnya saham-saham di Amerika Serikat (AS) menguat pada minggu terakhir 2020. Wall Street menutup tahun yang liar dengan kenaikan yang solid.Adapun untuk pekan perdagangan singkat yang terpangkas liburan, indeks Dow Jones naik 1,35 persen, indeks S&P 500 naik 1,43 persen, dan Nasdaq naik 0,65 persen. Pasar ditutup pada Jumat untuk memperingati Tahun Baru.Sedangkan indeks terdaftar 50 China S&P AS, yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di bursa AS berdasarkan total kapitalisasi pasar, mencatat kenaikan mingguan 5,7 persen.Investor terus menimbang kemungkinan stimulus covid-19 AS yang lebih besar, karena beban kasus nasional terus meningkat.(AHL)