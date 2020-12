Dolar AS Kehilangan Pamor saat Hari Natal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah di akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) dengan volume perdagangan relatif tipis karena libur Natal. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,01 persen menjadi 90,3500.Mengutip Xinhua, Sabtu, 26 Desember 2020, pada akhir perdagangan New York, euro tidak berubah pada mendekati USD1,2179 dari USD1,2179 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3548 dari USD1,3534 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7599 dari USD0,7593.Sedangkan dolar AS dibeli 103,57 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 103,67 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8903 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8907 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2869 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2844 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Wall Street dalam perdagangan sepekan ini membukukan hasil bervariasi di tengah singkatnya perdagangan saham karena ada liburan Natal. Investor masih mempertimbangkan perkembangan tambahan paket stimulus fiskal AS covid-19 dan dampak dari varian virus korona jenis baru.Untuk minggu ini, indeks Dow Jones menguat sebanyak 0,1 persen. Kemudian indeks S&P 500 kehilangan 0,2 persen, dan Nasdaq melonjak sebanyak 0,4 persen. Pasar saham AS ditutup pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) untuk memperingati Natal.Indeks 50 Tiongkok yang terdaftar S&P AS, yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di bursa AS berdasarkan kapitalisasi pasar total, mencatat penurunan mingguan sebanyak dua persen.Sementara itu, kinerja saham terkait perjalanan berada di bawah tekanan karena munculnya jenis covid-19 baru dan lebih mudah menular yang terdeteksi di Inggris mendorong pembatasan mobilitas baru. Kemudian, investor juga mencermati kabar terbaru dari tambahan paket bantuan covid-19 karena lonjakan kasus virus korona di AS terus meningkat.Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelumnya memblokir upaya dari Partai Demokrat untuk memberikan bantuan langsung USD2.000 kepada orang Amerika, angka yang diminta oleh Presiden AS Donald Trump.Sementara itu, Demokrat DPR terus bergerak untuk meningkatkan jumlah bantuan langsung setelah Trump mengancam akan memveto paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar kecuali anggota parlemen menaikkan stimulus tersebut untuk individu dari USD600 menjadi USD2.000.Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS sama-sama menyetujui paket bantuan pada Senin malam waktu setempat setelah berbulan-bulan negosiasi. Setelah disepakati, draf paket tersebut dikirimkan ke Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.(ABD)