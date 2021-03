Kemilau Emas Dunia Digerus Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas sedikit menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Emas memperpanjang keuntungan untuk hari ketiga berturut-turut dan bertahan di level tertinggi dalam seminggu terakhir, meski pertumbuhannya terganjal kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS setelah data klaim pengangguran lebih baik dari perkiraan.Mengutip Antara, Jumat, 12 Maret 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, naik tipis USD0,8 atau 0,05 persen menjadi USD1.722,60 per ons. Sehari sebelumnya, Rabu, 10 Maret, emas berjangka bertambah USD4,9 atau 0,29 persen menjadi USD1.721,80 per ons.Emas berjangka melonjak sebanyak USD38,9 atau 2,32 persen menjadi USD1.716,90 pada Selasa, 9 Maret, setelah anjlok USD20,5 atau 1,21 persen menjadi USD1.678,00 pada Senin, 8 Maret, dan turun USD2,2 atau 0,13 persen menjadi USD1.698,50 per ons pada Jumat lalu, 5 Maret."Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun sekarang telah bangkit lagi, yang telah menstabilkan dolar dan mengambil beberapa kenaikan dari emas," kata Tai Wong, seorang pedagang di bank investasi BMO di New York."Kami mungkin telah melihat posisi terendah jangka pendek di USD1.680 per ons, tetapi lingkungan imbal hasil yang lebih tinggi kemungkinan akan mencegah reli yang signifikan. Mungkin kisaran USD1.700-1.800 dalam waktu dekat karena pasar mencoba menemukan ekuilibrium dalam imbal hasil," tambahnya.Data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran pekan lalu turun ke level terendah empat bulan. Angka ekonomi yang lebih baik dari perkiraan mengangkat imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10 tahun di atas 1,5 persen, sementara indeks dolar bergerak menjauh dari level terendah satu minggu.Data ekonomi positif yang dirilis pada Kamis, 11 Maret, membatasi pertumbuhan emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa 712 ribu mengajukan klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 6 Maret, lebih rendah dari yang diharapkan 725 ribu dan angka yang direvisi untuk minggu sebelumnya 754 ribu.Laporan lain dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pembukaan pekerjaan AS naik menjadi 6,9 juta dari 6,7 juta pada Januari, sebuah tanda bahwa ekonomi sedang membaik."Imbal hasil obligasi telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah kekhawatiran tentang inflasi tinggi yang muncul karena ekonomi utama dunia telah mengaktifkan keran uang mereka selama setahun terakhir," kata analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff dalam sebuah catatan.Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dari stimulus yang meluas, imbal hasil obligasi yang lebih tinggi tahun ini telah mengancam status tersebut karena diterjemahkan ke dalam peluang kerugian yang lebih tinggi untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Sementara itu, bank sentral Eropa (ECB) mengumumkan pada Kamis waktu setempat untuk mempercepat pembelian obligasi di bawah program pembelian darurat pandemi untuk menghentikan kenaikan biaya pembiayaan utang yang tidak beralasan.Tetapi, ECB mempertahankan total pembelian obligasinya tidak berubah pada 1,85 triliun euro dan juga membiarkan suku bunga acuan tidak berubah. Sedangkan emas juga berada di bawah tekanan tambahan karena ketiga indeks utama saham di Amerika Serikat naik.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 6,3 sen atau 0,24 persen menjadi USD26,193 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD0,50 atau 0,04 persen menjadi USD1.202,30 per ons.(ABD)