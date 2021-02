Wall Street Beragam, Nasdaq Capai Rekor Tertinggi Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Indeks saham di Wall Street beragam pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks Nasdaq ditutup mencapai level tertinggi baru meski pasar secara luas sedikit lebih rendah. Paket stimulus besar-besaran dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) terus memberikan stimulus terhadap pasar saham.Investor beralih dari saham-saham teknologi berkapitalisasi besar ke sektor lain yang dipandang mendapat manfaat dari stimulus USD1,9 triliun yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.Mengutip Antara, Rabu, 10 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average tergerus 9,93 poin atau 0,03 persen menjadi 31.375,83. Indeks S&P 500 kehilangan 4,36 poin atau 0,11 persen menjadi 3.911,23.. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq terangkat 20,06 poin atau 0,14 persen menjadi 14.007,70.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan real estat menguat 0,47 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor energi tergelincir 1,52 persen, merupakan kelompok saham dengan kinerja terburuk.Nasdaq yang padat teknologi mencapai level tertinggi sepanjang masa untuk sesi kelima berturut-turut karena kenaikan awal di Apple Inc, Amazon.com Inc dan induk perusahaan Google-Alphabet Inc, yang kemudian berbalik lebih rendah di tengah pergeseran alokasi portofolio.Indeks NYSE FANG+TM, yang mencakup Facebook Inc, Netflix Inc, dan Tesla Inc, naik ke posisi tertinggi sepanjang masa.Direktur Pelaksana Perdagangan Ekuitas Wedbush Securities Michael James mengatakan dengan jumlah kasus covid-19 AS yang menurun dan ekspektasi paket stimulus akan disetujui di Kongres maka investor kesulitan menemukan hal negatif yang signifikan."Anda tidak melihat uang keluar dari pasar dan menjadi uang tunai. Anda melihat uang keluar dari satu sektor dan diputar ke sektor lain untuk mempertahankan bias panjang secara keseluruhan," kata James.Laporan laba perusahaan yang sangat optimistis, bersama dengan dukungan moneter dan fiskal, telah mendorong indeks-indeks utama saham AS ke rekor tertinggi. Tetapi analis memperingatkan varian covid-19 baru dan gangguan apapun dalam peluncuran vaksin dapat merusak sentimen positif."Latar belakang sebagian besar positif untuk saham dan saya tidak yakin akan ada latar belakang yang lebih baik untuk aset-aset berisiko dalam jangka pendek hingga menengah," kata William Herrmann, salah satu pendiri dan mitra pengelola di Wilshire Phoenix di New York City."Data pekan lalu yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang lebih lambat dari perkiraan di pasar tenaga kerja menggarisbawahi perlunya lebih banyak bantuan pemerintah untuk menumpulkan efek pandemi covid-19," kata Biden."Demokrat di Senat AS terus mencoba menemukan cara untuk memasukkan kenaikan upah minimum dalam RUU Bantuan Covid-19 komprehensif yang ingin mereka majukan dalam beberapa minggu mendatang," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer.Saham produsen mainan Mattel Inc naik, sementara pembuat peralatan telepon Cisco Systems Inc tergelincir menjelang melaporkan laba setelah penutupan pasar. Analis memperkirakan kenaikan laba kuartal keempat perusahaan S&P sekitar 2,5 persen, pembalikan tajam dari penurunan tahunan 10,3 persen yang terlihat di awal tahun, menurut Refinitiv.Saham produsen lipstik Gucci, Coty Inc, jatuh karena permintaan yang lemah untuk produk makeup menghapus jutaan dari pendapatan kuartalannya.Bitcoin dengan cepat mendekati tonggak bersejarah USD50 ribu setelah Tesla yang dipimpin Elon Musk berinvestasi dalam mata uang kripto membuat investor memperkirakan bitcoin dapat menjadi kelas aset utama untuk perusahaan dan pengelola uang.Penambang mata uang kripto Riot Blockchain dan Marathon Patent Group memperpanjang kenaikan tajam untuk hari kedua, tetapi saham Tesla turun.(ABD)