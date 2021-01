Deutsche Bank Ogah Berbisnis dengan Trump di Masa Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Frankfurt: Deutsche Bank menegaskan tidak akan berbisnis dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atau perusahaannya di masa depan. Keputusan itu diambil setelah para pendukung Trump menyerang Gedung Capitol Hill dan membuat Kongres menunda mengesahkan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden Deutsche Bank adalah pemberi pinjaman terbesar untuk Trump, dengan sekitar USD340 juta pinjaman menjadi utang Trump Organization, sebuah kelompok yang saat ini diawasi oleh kedua putranya. Hal itu berdasar pengungkapan Trump dengan Kantor Etika Pemerintah AS tertanggal 31 Juli tahun lalu, ditambah sumber perbankan.Langkah tersebut, yang dilaporkan oleh New York Times (NYT), muncul sebagai Signature Bank -di mana pengungkapan Trump menunjukkan bahwa dia memiliki rekening cek dan pasar uang- menyerukan agar Trump mundur dari jabatannya sebagai Presiden AS."Pengunduran diri Presiden adalah demi kepentingan terbaik bangsa kita dan rakyat Amerika," kata Signature Bank di situsnya, dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 14 Januari 2021.Seorang juru bicara Deutsche Bank menolak berkomentar atas laporan NYT. Sedangkan Organisasi Trump tidak segera menanggapi e-mail yang meminta komentar di luar jam kerja normal, dan kantor pers Gedung Putih tidak menjawab telepon.Sementara Kepala Operasi Deutsche Bank AS Christiana Riley mengutuk kekerasan yang terjadi pada 6 Januari di Washington dalam sebuah posting di LinkedIn minggu lalu. "Kami bangga dengan konstitusi kami dan mendukung mereka yang berusaha menegakkannya untuk memastikan bahwa keinginan rakyat ditegakkan dan transisi kekuasaan secara damai terjadi," tulisnya.Sedangkan Reuters melaporkan pada November bahwa Deutsche Bank sedang mencari cara untuk mengakhiri hubungannya dengan Trump setelah Pemilihan AS, karena bosan dengan publisitas negatif yang berasal dari hubungan tersebut. Pinjaman Trump dengan Deutsche dialokasikan untuk lapangan golf di Miami dan hotel-hotel di Washington dan Chicago.Presiden AS mendapat teguran dari dunia golf profesional minggu ini, dengan PGA of America dan R&A, keduanya mengumumkan bahwa mereka akan menghindari dua lapangan golf yang dimiliki oleh Presiden AS Donald Trump setelah pendukung Trump melakukan penyerbuan ke Gedung Capitol.(ABD)