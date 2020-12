Penguatan Bursa Saham dan Dolar AS Redupkan Emas Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), saat dolar pulih dan pasar saham AS melanjutkan reli mereka. Namun, penandatanganan rancangan undang-undang bantuan pandemi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Presiden AS menawarkan dukungan.Mengutip Antara, Selasa, 29 Desember 2020, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange turun sebanyak USD2,8 atau 0,15 persen menjadi USD1.880,40 per ons.Pada hari terakhir perdagangan pekan lalu, Kamis, 24 Desember, jelang Hari Natal, emas berjangka naik USD5,1 atau 0,27 persen menjadi USD1.883,20. Sebelumnya bertambah sebanyak USD7,8 atau 0,42 persen menjadi USD1.878,10 pada Rabu, 23 Desember."Kami akan memasuki liburan. Pada kenyataannya, tidak menerima banyak gerakan sekarang. Mungkin itu hanya gema di pasar dolar. Pada akhirnya emas akan terus bergerak lebih tinggi," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Daniel Pavilonis.Indeks dolar kembali bangkit, setelah tergelincir ke level terendah satu minggu sebelumnya, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Trump pada Minggu, 27 Desember, menandatangani undang-undang bantuan pandemi dan paket pengeluaran USD2,3 triliun, memulihkan tunjangan pengangguran bagi jutaan orang Amerika."Paket stimulus lain yang akan disahkan akan menambah inflasi dan meningkatkan emas di masa mendatang. Anda harus benar-benar membeli emas pada kemunduran ini," kata Kepala Pedagang Investor Global AS Michael Matousek.Emas naik sebanyak 1,3 persen ke level tertinggi sejak 21 Desember di USD1.900,04 selama jam perdagangan Asia tetapi kemudian mengupas keuntungannya dalam perdagangan yang tidak stabil karena liburan. Emas tertekan oleh sentimen risiko yang positif, dengan indeks-indeks utama Wall Street menyentuh rekor tertinggi.Ketiga indeks pasar saham di Amerika Serikat diperdagangkan positif pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), seperti halnya sebagian besar indeks pasar saham di seluruh dunia. Analis percaya tanda tangan Presiden AS Donald Trump atas kesepakatan bantuan covid-19 yang disahkan oleh Kongres AS memberikan dukungan ke pasar saham.Emas yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, masih meningkat lebih dari 23 persen sepanjang tahun ini di tengah stimulus yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilepaskan secara global.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 63,1 sen atau 2,44 persen menjadi USD26,539 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari naik sebanyak USD14,2 atau 1,38 persen menjadi USD1.043,10 per ons.(ABD)