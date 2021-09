Balik Arah, Yuan Bertenaga Penuh Hantam Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok , yuan berbalik menguat 59 basis poin menjadi 6,4615 terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis. Kondisi itu menghentikan kerugian dua hari berturut-turut setelah jatuh masing-masing 141 basis poin dan 4 basis poin, .Mengutip Antara, Kamis, 9 September 2021, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun 2,0 persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank pada setiap hari kerja.Sementara itu, dolar memangkas kenaikannya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Imbal hasil obligasi Pemerintah AS turun setelah pejabat Federal Reserve menawarkan pandangan dovish tentang ekonomi, dan sehari menjelang keputusan kebijakan bank sentral Eropa (ECB).Presiden Fed Bank New York John Williams mengatakan bahwa lebih banyak kemajuan diperlukan di pasar tenaga kerja untuk mencapai kemajuan lebih lanjut yang substansial guna tujuan pekerjaan maksimum Fed. Namun, dia menambahkan, mungkin tepat bagi Federal Reserve untuk mulai mengurangi laju pembelian asetnya akhir tahun ini jika ekonomi terus membaik."The Fed jelas dalam sikap menunggu dan melihat selama beberapa bulan ke depan untuk melihat bagaimana ekonomi bertahan. Williams dari Fed menyampaikan beberapa komentar dovish yang mendukung gagasan bahwa The Fed dapat melakukan tapering paling cepat adalah Desember," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya, di New York.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang rivalnya, naik 0,14 persen menjadi 92,66, setelah sebelumnya naik ke 92,86, tertinggi sejak 27 Agustus.Imbal hasil obligasi acuan 10-tahun AS turun menjadi 1,33 persen, dengan sebelumnya diperdagangkan di 1,38 persen. Imbal hasil telah meningkat sejak data pada Jumat, 3 September, menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan AS melambat sementara inflasi upah lebih tinggi dari yang diperkirakan.(ABD)