Kenaikan Imbal Hasil AS Seret Emas Dunia

Chicago: Harga emas dunia terseret oleh kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Di sisi lain, kurs dolar yang menguat juga merusak daya tarik logam safe-haven, disertai sentimen terhadap data gaji pekerja (payrolls) AS yang akan segera dirilis.Mengutip Antara, Rabu, 6 Oktober 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, merosot USD6,7 atau 0,38 persen menjadi USD1.760,90 per ons. Sehari sebelumnya, emas berjangka terangkat USD9,2 atau 0,52 persen menjadi USD1.776,60.Sementara itu, harga emas berjangka juga naik moderat USD1,4 atau 0,08 persen menjadi USD1.758,40 pada Jumat, 1 Oktober 2021 setelah melambung USD34,1 atau 1,98 persen menjadi USD1.757 pada Kamis, 30 September dan anjlok USD14,6 atau 0,84 persen menjadi USD1.722,90 pada Rabu, 29 September."Pergerakan naik dalam dolar dan imbal hasil obligasi, setelah kemunduran ringan yang terlihat selama beberapa hari terakhir dan rebound di pasar ekuitas, mendorong emas turun," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures David Meger.Adapun dolar AS menguat di dekat level tertinggi sehingga membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Imbal hasil obligasi AS 10-tahun yang dijadikan acuan, juga naik level tertinggi sejak Juni di 1,5670 persen.Data penggajian non-pertanian AS yang akan dirilis pada Jumat depan diperkirakan meningkat sehingga mendorong The Fed untuk mulai mengurangi stimulus moneternya.Pengurangan stimulus dan suku bunga yang lebih tinggi tersebut akan mengangkat imbal hasil obligasi, lalu membebani emas."Sementara emas masih bisa bergerak lebih tinggi, pergerakan signifikan akan membutuhkan menembus di atas resistensi teknis, terutama rata-rata pergerakan 21 hari," kata analis Saxo Bank Ole Hansen.