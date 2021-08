Balik Arah, Harga Minyak Dunia Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia balik arah menjadi menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), menutup sebagian kerugian yang diderita awal pekan ini. Sebelumnya harga minyak tertekan akibat adanya kenaikan yang tak terduga dari persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) Mengutip Antara, Jumat, 6 Agustus 2021, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September bertambah 94 sen atau 1,4 persen menjadi USD69,09 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik 91 sen atau 1,3 persen menjadi USD71,29 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak berada di bawah tekanan minggu ini di tengah kekhawatiran atas permintaan, yang menyebabkan aksi jual. Pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), patokan minyak mentah AS dan Brent masing-masing turun 3,4 persen dan 2,8 persen, mencatat penurunan beruntun tiga hari. Juga membebani pasar adalah kenaikan tak terduga dalam stok minyak mentah AS.Persediaan minyak mentah AS meningkat 3,6 juta barel selama pekan yang berakhir 30 Juli, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan empat juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), didukung oleh kenaikan solid di sektor energi dan keuangan. Sejauh ini, para investor terus memantau indikator perekonomian AS seiring upaya pemulihan ekonomi usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 271,58 poin atau 0,78 persen menjadi 35.064,25. Sedangkan indeks S&P 500 naik 26,44 poin atau 0,60 persen menjadi 4.429,10. Lalu indeks Komposit Nasdaq naik 114,58 poin atau 0,78 persen menjadi 14.895,12.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama di indeks S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi dan keuangan masing-masing naik 1,28 persen dan 1,24 persen. Sementara sektor bahan dan perawatan kesehatan tengah berjuang untuk keluar dari zona merah.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah, dengan tujuh dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Reaksi pasar muncul karena data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran pertama kali turun minggu lalu.(ABD)