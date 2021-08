Harga Minyak Dunia Ambruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia bergerak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Pelemahan terjadi karena adanya kekhawatiran atas permintaan yang lebih lemah di tengah kebangkitan infeksi covid-19 dan ujungnya terus membebani pasar.Mengutip Xinhua, Rabu, 4 Agustus 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman September kehilangan 70 sen menjadi USD70,56 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 48 sen menjadi USD72,41 per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan tersebut mengikuti kemunduran besar di pasar minyak yang melihat patokan AS dan Brent masing-masing turun 3,6 persen dan 3,3 persen, pada Senin waktu setempat (Selasa WIB)."Pasar minyak terus bergantian antara kekhawatiran tentang pasokan yang ketat di satu sisi dan tentang pemadaman permintaan yang menjulang di sisi lain," kata Analis Energi Commerzbank Research Barbara Lambrecht, dalam catatannya."Pendulum berayun kembali ke kekhawatiran permintaan kemarin. Ini kemungkinan salah langkah beberapa investor yang bertaruh pada kenaikan harga, mendorong mereka untuk menjual," tambahnya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), didukung oleh reli di sektor energi. Meski demikian, para investor terus mencermati kebangkitan kasus infeksi covid-19 yang bisa memengaruhi kinerja perekonomian dan bursa saham.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 278,24 poin atau 0,80 persen menjadi 35.116,40. Kemudian indeks S&P 500 melesat sebanyak 35,99 poin atau 0,82 persen menjadi 4.423,15. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 80,23 poin atau 0,55 persen menjadi 14.761,29.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama di indeks S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi melonjak sebanyak 1,83 persen. Sementara itu, sektor layanan komunikasi tergelincir 0,19 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah, dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Kemudian investor menilai dampak kebangkitan infeksi covid-19.Menurut data terbaru yang dikumpulkan oleh Pusat Penyakit Pengendalian dan Pencegahan AS, peningkatan harian rata-rata kasus di Amerika Serikat tercatat lebih dari 84 ribu dalam periode tujuh hari yang berakhir Senin kemarin. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tujuh hari sekitar 14.300 kasus harian sebulan lalu.(ABD)