Dolar AS Tergelincir Jelang Data Inflasi AS

New York: Dolar AS tergelincir terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya di akhir perdagangan berombak pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Investor menunggu data inflasi AS pada Rabu waktu setempat yang akan menjadi indikator utama berikutnya apakah tekanan harga-harga meningkat semakin cepat.Mengutip Antara, Rabu, 10 November 2021, harga-harga produsen AS meningkat kuat pada Oktober, data menunjukkan pada Selasa, 9 November, inflasi yang tinggi dapat bertahan untuk sementara waktu di tengah rantai pasokan yang ketat terkait dengan pandemi.Tetapi pedagang menahan pergerakan besar menjelang data indeks harga konsumen yang akan dirilis pada Rabu pagi waktu setempat. "Mencari pergerakan besar apapun menjelang IHK (Indeks Harga Konsumen) AS besok akan sia-sia. Kami kemungkinan melihat sedikit lebih banyak pergerakan di sisi valas setelah IHK," kata Ahli Strategi Senior Valas TD Securities Mazen Issa.Dia memperkirakan cetakan yang lebih kuat daripada konsensus tentang apa yang sudah diperkirakan menjadi cetakan IHK yang cukup panas. Para ekonom yang disurvei memperkirakan IHK bulanan meningkat menjadi 0,4 persen dari kenaikan 0,2 persen bulan sebelumnya, dengan ukuran inti tahun-ke-tahun yang diawasi ketat naik 0,3 poin menjadi 4,3 persen.Pejabat Fed mengatakan inflasi yang tinggi akan menjadi lebih mengakar dari perkiraan sebelumnya.Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan itu akan menjadi pertengahan 2022 sebelum ada kejelasan lebih lanjut tentang prospek ketenagakerjaan dan inflasi dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dia percaya kekuatan yang saat ini menjauhkan orang dari pasar tenaga kerja dan mendorong harga-harga akan terbukti bersifat sementara.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,11 persen menjadi 92,948, sementara euro menguat 0,07 persen menjadi 1,1594 dolar AS. Di tempat lain, yen mencapai tertinggi satu bulan di 112,73 terhadap greenback dan terakhir diperdagangkan di 112,83 yen.Poundsterling, yang terpukul minggu lalu setelah keputusan mengejutkan bank sentral Inggris (BoE) untuk mempertahankan suku bunga, sedikit berubah hari ini di 1,3561 dolar AS. Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko turun 0,60 persen menjadi diperdagangkan pada 0,7378 dolar AS.Dolar Selandia Baru turun 0,51 persen menjadi 0,7132 dolar AS setelah melonjak pada Senin, 8 November. Ini telah menarik dukungan dari ekspektasi bahwa bank sentral Selandia Baru (RBNZ) dapat menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis poin akhir bulan ini.