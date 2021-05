Emas Dunia Curi Untung dari Pelemahan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Senin waktu setempat karena melemahnya dolar AS Melansir Xinhua, Selasa, 18 Mei 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni naik USD29,5 atau 1,6 persen menjadi USD1.867,6 per ons.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Juli naik 90,9 sen atau 3,32 persen menjadi USD28,274 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD21,7 atau 1,77 persen menjadi USD1.244,5 per ons.Data suram juga mendukung kenaikan harga emas karena New York Federal Reserve menempatkan indeks manufaktur Empire State di 24,3 di Mei, turun dari 26,3 di April dan lebih lemah dari yang diharapkan.Wakil Ketua Federal Reserve Richard Clarida mengatakan dalam pidatonya di konferensi pasar keuangan Federal Reserve Atlanta, dia tidak percaya itu langkah tepat untuk menaikkan suku bunga karena ekonomi AS belum membuat kemajuan lebih lanjut yang substansial.Adapun indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,17 persen menjadi 90,1661.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2158 dolar AS dari 1,2143 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4143 dolar AS dari 1,4100 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7770 dolar AS dari 0,7785 dolar AS.Sementara dolar AS dibeli 109,17 yen Jepang, lebih rendah dari 109,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9023 franc Swiss dari 0,9021 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2062 dolar Kanada dari 1,2112 dolar Kanada.(AHL)