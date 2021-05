Aksi Jual Hantam Wall Street

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Ini merupakan penurunan tiga hari berturut-turut, karena tekanan jual terus berlanjut di Wall Street.Melansir Xinhua, Kamis, 20 Mei 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 164,62 poin atau 0,48 persen menjadi 33.896,04. Indeks 30 saham merosot 586 poin pada sesi terendahnya. Selain itu indeks S&P 500 turun 12,15 poin atau 0,29 persen menjadi 4.115,68. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 3,90 poin atau 0,03 persen menjadi 13.299,74.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi memimpin penurunan dan anjlok sebesar 2,53 persen. Sementara kelompok layanan teknologi dan komunikasi memperoleh keuntungan yang lumayan.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Investor mencerna risalah dari pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve. Menurut risalah pertemuan kebijakan Fed baru-baru ini yang dirilis Rabu, beberapa pejabat Federal Reserve AS mengisyaratkan mereka akan terbuka untuk mulai membahas pengurangan program pembelian aset bank sentral pada pertemuan mendatang."Sejumlah peserta menyarankan jika ekonomi terus membuat kemajuan pesat menuju tujuan Komite, mungkin tepat di beberapa titik dalam pertemuan mendatang untuk mulai membahas rencana untuk menyesuaikan laju pembelian aset," kata Fed dalam risalah dari pertemuan 27-28 April, mengacu pada komite pembuat kebijakan Fed.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada rekor level terendah mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian aset setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai pemulihan ekonomi membuat kemajuan substansial lebih lanjut.(AHL)