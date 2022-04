Data Ekonomi AS Membaik, Harga Emas Dunia Anjlok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Chicago: Harga emas turun tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) dan mencatat penurunan mingguan. Hal ini terjadi setelah data pekerjaan AS yang kuat mendorong dolar lebih tinggi dan memperkuat spekulasi Federal Reserve akan secara agresif menaikkan suku bunga. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di Divisi Comex New York Exchange, anjlok USD30,3 atau 1,55 persen menjadi USD1.923 per ons. Harga emas merosot 1,8 persen untuk minggu ini, kontras dengan kenaikan 6,9 persen untuk kuartal pertama tahun ini.Sehari sebelumnya, Kamis, 31 Maret 2022, harga emas berjangka terdongkrak USD15 atau 0,77 persen menjadi USD1.954 dan terangkat 2,8 persen untuk Maret.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Jumat 1 April 2022, Amerika Serikat menciptakan 431 ribu pekerjaan pada Maret dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,6 persen dari 3,8 persen dan upah kembali meningkat. Ini mungkin mendukung kenaikan suku bunga bank sentral Federal Reserve (The Fed) yang agresif.Data tersebut mendorong kenaikan dalam imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun AS dan dolar, membuat emas kurang menarik bagi pembeli dengan mata uang lainnya."Ekspektasi untuk kenaikan suku bunga mendorong harga emas lebih rendah," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities Bart Melek dikutip dari Antara, Sabtu, 2 April 2022.Oleh karena itu, hal ini akan diterjemahkan ke dalam peluang kerugian yang lebih tinggi untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Namun dia menambahkan bahwa kebijakan (Fed) masih panjang sehingga harga emas masih sangat kuat.Sementara itu, negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang lima minggu antara Rusia dan Ukraina akan dilanjutkan bahkan ketika Ukraina bersiap untuk serangan lebih lanjut."Sementara krisis geopolitik tidak berlangsung selamanya, kami memperkirakan dampak sekunder dari krisis Rusia-Ukraina akan memberikan tingkat dukungan yang kuat untuk harga emas tahun ini," kata ANZ dalam sebuah catatan.Penurunan harga-harga komoditas juga meredam emas. Harga minyak acuan AS turun di bawah USD100 per barel. Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 47,9 sen atau 1,91 persen menjadi USD24,654 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD7,2 atau 0,72 persen menjadi USD988,60 per ons.