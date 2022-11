Wall Street Menguat, Kenaikan S&P 500 Tertinggi dalam 2,5 Bulan Terakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) karena proyeksi penjualan Best Buy meredam kekhawatiran inflasi yang tinggi akan menyebabkan musim belanja liburan suram, sementara rebound harga minyak membantu mengangkat saham energi.Melansir Antara, Rabu, 23 November 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 397,82 poin atau 1,18 persen menjadi 34.098,10 poin. Indeks S&P 500 bertambah 53,64 poin atau 1,36 persen menjadi 4.003,58 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 149,90 poin atau 1,36 persen menjadi 11.174,41 poin.Indeks S&P 500 ditutup pada level tertinggi dalam 2,5 bulan.Sementara itu sektor energi melambung 3,18 persen setelah dua sesi penurunan karena Arab Saudi mengatakan OPEC+ bertahan dengan pengurangan produksi.Best Buy Co Inc melonjak 12,78 persen sebagai saham dengan kinerja terbaik di indeks S&P 500, setelah pengecer itu memperkirakan penurunan penjualan tahunan yang lebih kecil daripada yang diumumkan sebelumnya, dan menyatakan keyakinan bahwa peningkatan dalam penawaran dan diskon akan lebih menarik pelanggan. Kenaikan Best Buy membantu meningkatkan indeks ritel S&P 500 1,21 persen.Sebaliknya, Dollar Tree Inc jatuh 7,79 persen sebagai komponen S&P 500 dengan kinerja terburuk, yang juga membatasi kenaikan indeks ritel karena pengecer diskon itu memangkas perkiraan laba tahunannya untuk kedua kalinya.Sementara itu, investor tengah memperhatikan kenaikan suku bunga Federal Reserve. Presiden Fed Cleveland Loretta Mester menegaskan penurunan inflasi tetap penting bagi bank sentral.Presiden Fed Kansas City Esther George juga mengatakan bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi dan menahannya lebih lama untuk meredam permintaan konsumen dan mendinginkan inflasi.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id