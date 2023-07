Harga Emas Dunia Menguat ke Level USD1.965

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Emas dunia naik pada pembukaan perdagangan. Harga emas dunia naik ketika prospek perekonomian AS yang memburuk menjadi sinyal suku bunga The Fed tak akan naik secara agresif.Melansir Investing.com, Rabu, 26 Juli 2023, harga emas dunia naik 0,03 persen atau 0,64 bps ke level USD1.965 per ounce. Harga emas dunia bergerak pada rentang USD1.964 hingga USD1.966 per ounce. Harga emas naik 13,68 persen dalam setahun.Fed Fund future menunjukkan bank sentral diprediksi akan mengumumkan jeda yang lebih lama dalam siklus kenaikan suku bunga setelah beri kenaikan pada minggu ini. Namun, mengingat inflasi AS masih berada di atas target tahunan the Fed, bank sentral itu masih berpotensi memberi sinyal setidaknya satu kali kenaikan suku bunga lagi tahun ini.Peningkatan suku bunga menjadi pertanda buruk bagi aset-aset yang tidak memberikan yield seperti emas, karena kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya peluang untuk menyimpan emas.Harga emas juga akan terhalangi kenaikan mata uang dolar AS karena kenaikan suku bunga The Fed. Kenaikan mata uang paman sam akan menggerus nilai emas sebagai aset safe haven. Prospek emas juga masih belum pasti, pasalnya suku bunga AS kemungkinan akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.