Perlambatan Ekonomi Buat Harga Minyak Kembali Tergerus

Jakarta: Harga minyak dunia kembali tergerus menghadapi prospek pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diramal alami perlambatan yang membuat permintaan minyak akan melambat.Dikutip dari Investing, Sabtu, 15 Oktober 2022, harga minyak acuan Brent sebesar USD91.46 per barel atau turun 3,29 persen atau 3,11 bps. Sementara itu harga minyak acuan WTI turun sebesar 4 persen atau 3,56 bps dengan berada pada level USD85 per barel.Presiden Bank Dunia David Malpass dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva memperingatkan tentang meningkatnya risiko resesi global dan mengatakan inflasi tetap menjadi masalah yang berkelanjutan.IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh sebesar 3,2 persen tahun ini dan 2,7 persen pada 2023, dengan revisi turun 0,2 persen poin untuk 2023 dari perkiraan Juli, menurut laporan World Economic Outlook terbaru.Sementara itu, Administrasi Informasi Energi (EIA) AS menurunkan perkiraan harga rata-rata spot Brent untuk 2022 dan 2023 dalam laporan prospek energi jangka pendek (STEO) terbaru.Dalam STEO Oktober, EIA memproyeksikan bahwa harga spot Brent rata-rata akan menjadi USD102,09 per barel tahun ini dan USD94,58 per barel pada 2023. Dalam STEO September sebelumnya, EIA memproyeksikan bahwa harga rata-rata spot Brent akan mencapai USD104,21 per barel pada 2022 dan USD96,91 per barel pada 2023.